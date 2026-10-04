El fusible de la bandera que no fue tiene nombre y apellido: Mabel Fossatti

Por Carlos Zimerman

RESUMEN

La bandera de Rafaela fue rechazada por el Concejo, pero la derrota política parece recién estar comenzando.

En el entorno de Leonardo Viotti cuestionan en privado el papel de la presidenta del Concejo, Mabel Fossatti .

La pregunta que empieza a circular es incómoda: ¿por qué no hubo acuerdo antes de llevar el proyecto al recinto?

En los pasillos del Municipio ya aparece otro nombre para la conducción del Concejo: Juan Scavino .

La bandera que algunos llamaron “la bandera de Viotti” puede terminar provocando una interna bastante más grande que la discusión sobre su diseño.

Hay banderas que flamean.

Hay banderas que se guardan en un cajón.

Y después está la bandera de Rafaela, que consiguió algo bastante más difícil: antes de llegar al mástil terminó provocando un incendio político dentro del propio oficialismo.

La votación del Concejo Municipal que rechazó el proyecto del Ejecutivo no parece haber cerrado la discusión. Todo lo contrario. La abrió. Y bastante.

Porque una cosa es que la oposición cuestione el procedimiento, que algunos concejales planteen dudas sobre el concurso o que se discuta si el diseño representa o no a Rafaela.

Eso forma parte de la política.

Otra cosa muy diferente es que, después de la derrota, dentro del propio espacio que gobierna la ciudad comiencen a escucharse cuestionamientos hacia quien debería ser uno de los principales instrumentos políticos del oficialismo dentro del Concejo: Mabel Fossatti.

Y ahí la bandera deja de ser una bandera.

La bandera de Viotti que no era de Viotti

Leonardo Viotti se molestó cuando comenzaron a llamarla “la bandera de Viotti”.

Desde el punto de vista formal, tiene razón. La bandera no pertenece al intendente. Es el resultado de un concurso y el diseño ganador corresponde a Micaela Fernández.

Pero seamos sinceros: si el proyecto hubiera sido aprobado, a nadie en el Ejecutivo le habría molestado demasiado que la bandera terminara asociada políticamente a la gestión de Viotti.

Es más, según versiones que llegaron a R24N, el Municipio habría avanzado incluso en la contratación de un comercio para confeccionar más de 1.500 banderas, con la intención de distribuirlas y colocarlas en distintos puntos de la ciudad.

Si esa información se confirma, aparece una pregunta bastante sencilla:

¿No era conveniente esperar primero la aprobación del Concejo y después mandar a hacer las banderas?

Porque gastar tiempo, dinero y logística sobre una decisión que todavía dependía de los concejales tiene, como mínimo, una explicación política pendiente.

Pero hay algo todavía más interesante.

La bandera no solamente tenía que conseguir un diseño ganador.

Tenía que conseguir votos.

Y ahí apareció el problema.

Cuando la política llega tarde

El Concejo rechazó la iniciativa.

Y entonces comenzaron los reproches.

Según pudo saber R24N, en ámbitos cercanos a Viotti comenzó a crecer el malestar con Mabel Fossatti.

La crítica, expresada en privado y en términos bastante menos diplomáticos que los que suelen utilizarse frente a las cámaras, apunta a que la presidenta del Concejo no habría logrado construir los consensos necesarios para que un proyecto del Ejecutivo llegara al recinto con los votos suficientes.

En los pasillos municipales un colaborador muy, pero muy cercano a Viotti nos dijo en off:

“No puede ser, es inentendible que una presidenta del Concejo no pueda aglutinar posiciones en un tema tan simple de manejar. Fossatti no hizo nada, como siempre, solo puede dirigir la sesión y nada más, de política cero”.

Fuerte.

Pero hay que entender algo: esa frase desnudó que el problema ya no es la bandera.

El problema es la conducción política.

Porque cualquiera puede presidir una sesión.

Lo difícil es conseguir que, cuando llegue el momento de votar, los números acompañen.

“Con Alejandra esto no te hubiese pasado”

Pero la historia se pone todavía más interesante.

Siempre según versiones que circulan en el entorno más próximo al intendente, una persona del riñón de Viotti habría sido bastante más directa con él después de la derrota.

La frase habría sido:

“Viste, esto con Alejandra no te hubiese pasado”.

La referencia sería a Alejandra Sagardoy, quien dejó el concejo y muchos aún no explicaron las razones, pero por lo que se ve, las heridas quedaron abiertas.

Y ahí está el verdadero dato político.

Porque cuando dentro de un gobierno empiezan a cuestionar a la actual presidenta del Concejo, la discusión dejó de ser administrativa y pasó a ser política.

Ya no se habla solamente de una bandera.

Se habla de conducción.

De muñeca política.

De capacidad para negociar.

De capacidad para juntar voluntades.

Y, sobre todo, de confianza.

Fossatti quedó en el centro de la tormenta

Lo más llamativo es que Fossatti podría terminar pagando un costo político por una derrota que, en principio, no fue exclusivamente responsabilidad suya.

Hubo concejales que cuestionaron el procedimiento.

Hubo sectores que objetaron la transparencia.

Hubo posiciones políticas diferentes.

Y hubo una votación en la que el oficialismo no consiguió imponer su iniciativa.

Pero en política, cuando una derrota deja heridos, alguien suele convertirse en fusible.

Y esta vez, al parecer, el fusible tiene nombre y apellido: Mabel Fossatti.

Scavino aparece en escena

Como si todo esto fuera poco, en las conversaciones internas ya comenzó a aparecer otro nombre.

Juan Scavino.

Según las versiones que circulan, la próxima renovación de autoridades del Concejo podría convertirse en una batalla política mucho más importante de lo que algunos imaginaban.

Incluso se habría escuchado dentro del entorno de Viotti una frase todavía más reveladora:

“Ahora, en pocas semanas, se van a elegir las autoridades del Concejo y nos tenemos que poner a trabajar para que el nuevo presidente sea Scavino. No tendrá experiencia, pero al menos piensa”.

La frase, de por si, es demoledora.

Porque no solamente cuestiona a Fossatti.

También está diciendo, entre líneas, que el oficialismo necesita otra conducción política en el Concejo.

Y cuando eso aparece apenas después de una derrota legislativa, sería demasiado ingenuo creer que se trata de una casualidad.

Mucha tela para cortar

La bandera de Rafaela todavía no flamea.

Pero consiguió algo que probablemente nadie había previsto: hacer visibles las costuras internas del oficialismo.

Viotti quería que el proyecto avanzara.

El Concejo dijo que no.

Y ahora empiezan las preguntas.

¿Quién negoció?

¿Quién habló con los concejales?

¿Quién intentó construir el acuerdo?

¿Quién advirtió que los votos no estaban?

¿Quién dejó llegar el proyecto al recinto sabiendo que podía terminar rechazado?

Y, sobre todo:

¿Quién va a pagar políticamente por la derrota?

Porque si en los próximos meses Mabel Fossatti deja de ser la presidenta del Concejo, será muy difícil no mirar hacia atrás y recordar esta votación.

Quizás la bandera haya sido solamente la excusa.

Quizás el problema venía de antes.

O quizás la bandera de Rafaela terminó haciendo lo que hacen las buenas banderas: mostrar de qué lado sopla el viento.

Y por ahora, dentro del oficialismo, el viento parece soplar bastante fuerte.

La bandera no llegó al mástil.

Pero el fusible ya quedó encendido.

Y tiene nombre:

Mabel Fossatti.