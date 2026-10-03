Juegos Suramericanos: estiman un impacto económico directo de $68.136 millones en Rafaela

A una semana de la culminación de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el intendente Leonardo Viotti y la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, presentaron un informe final para mostrar el impacto económico que este evento de carácter internacional tuvo en Rafaela.



Imoberdorf resaltó: "Rafaela se consolidó como una ciudad de eventos deportivos, fue un hecho histórico. El mayor impacto en la actividad económica de Rafaela fue en hotelería y gastronomía. El comercio no se ha visto tan beneficiado pero hubo acciones impulsadas por el municipio, como por ejemplo poner colectivos a disposición de los atletas, para que conozcan y recorran el centro de la ciudad".



Además, la funcionaria municipal señaló que para esta medición, "utilizamos una metodología específica que ya la veníamos trabajando a través del ICEDeL con relevamiento de información certera para acceder a datos lo más acertados posibles".



Por su parte, el intendente Leonardo Viotti sumó: "El legado de los Juegos Suramericanos es mucho más que la infraestructura. Es el conocimiento que nos ha quedado para desarrollar eventos de nivel internacional ya que estuvimos a la altura de cualquier ciudad del mundo y para nosotros esto es un orgullo. El legado también es la capacidad para demostrarnos a nosotros mismos que podemos soñar en grande".



"Como intendente quiero agradecer a todos: al Gobernador, al Comité Olímpico, a los ODESUR, a cada miembro del municipio que ha sido parte de esto de manera directa e indirecta, a todos los profesores de Provincia, a cada voluntario, vecino y a los privados que se sumaron", remarcó el mandatario local.



En números

La realización de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejó un impacto económico directo de $68.136 millones en Rafaela. La inversión en infraestructura deportiva y obras complementarias, el movimiento turístico, el consumo de los visitantes y la actividad generada en torno a la competencia consolidaron un importante aporte al desarrollo de la ciudad.



De acuerdo con el balance de los Juegos, Rafaela recibió a 350 deportistas de 14 países, además de más de 500 integrantes de delegaciones y de la organización. La ciudad fue escenario de ocho disciplinas deportivas, en el marco de una competencia internacional que movilizó distintos sectores de la economía local.



Una inversión de $65.000 millones

Uno de los principales resultados de los Juegos fue la inversión destinada a obras e infraestructura, que alcanzó los $65.000 millones. De ese total, $50.000 millones correspondieron a inversión pública, fundamentalmente con fondos provenientes del Estado provincial; y $15.000 millones a inversión privada correspondiente a la familia La Gruta.



En materia de infraestructura deportiva, se destinaron $30.000 millones a la construcción del Velódromo cubierto, el Microestadio Multipropósito, la pista internacional de BMX Race y el Skate Park.



A su vez, se ejecutaron obras complementarias por $20.000 millones, que incluyeron trabajos de agua, cloacas, iluminación, desagües, pavimento y equipamiento urbano. "Esto permitió realzar el oeste de la ciudad que le ha dado otro tipo de vida", agregó Imoberdorf. También dijo que "estas intervenciones representan un aporte a la infraestructura de la ciudad que trasciende la realización de la competencia y queda incorporado a su desarrollo urbano y deportivo".



En cuanto a la inversión privada, los $15.000 millones se destinaron a la Villa Suramericana, que cuenta con 80 unidades habitacionales y capacidad para alojar a 400 personas. Se trata de una inversión que también queda incorporada al desarrollo urbano de Rafaela.



Movimiento turístico y ocupación hotelera

La llegada de delegaciones, deportistas, integrantes de la organización y visitantes generó un importante movimiento turístico durante los Juegos. En cuanto a los visitantes, se utilizó una metodología de encuestas a lo largo de los 15 días del evento. "El equipo de encuestadores estuvo recorriendo los predios para implementar el cuestionario a los visitantes", explicó la funcionaria.



Según el relevamiento, alrededor de 1.000 turistas pernoctaron en la ciudad, con una estadía promedio de 4,5 noches. En ese contexto, la ocupación hotelera alcanzó el 80%. A este movimiento se sumaron otras 1.300 personas que llegaron a Rafaela en calidad de excursionistas, es decir, visitantes de la región que no pernoctaron en la ciudad.



La presencia de estos visitantes impulsó la actividad de los establecimientos hoteleros, gastronómicos y de otros rubros comerciales y de servicios.



Más de $3.100 millones en consumo

El consumo de los visitantes durante los Juegos alcanzó los $3.136 millones, de acuerdo con las estimaciones incluidas en el balance.



El rubro gastronómico concentró $1.431 millones, mientras que el alojamiento representó $910 millones. Por su parte, otros consumos sumaron $795 millones.



Estos gastos contribuyeron a dinamizar la actividad económica local, generando movimiento en distintos sectores vinculados directa e indirectamente con la realización del evento.



El Fan Fest convocó a más de 200.000 personas

La propuesta de los Juegos también tuvo un importante componente cultural y recreativo a través del Fan Fest, que registró más de 200.000 asistentes. "Hemos tenido picos de 20 mil y 25 mil personas con los eventos de Turf, Cacho Deicas, Los Pericos, Los Tipitos y Coti", agregó la Secretaria.



Durante 14 jornadas se realizaron 119 shows, con propuestas de cultura y entretenimiento que ampliaron la participación de la comunidad y de quienes visitaron Rafaela.



De esta manera, la competencia deportiva estuvo acompañada por actividades que extendieron el movimiento a distintos espacios de la ciudad y contribuyeron a generar una experiencia que trascendió los escenarios deportivos.



El aporte municipal y el impacto económico

El aporte de la Municipalidad de Rafaela para la realización de los Juegos fue de $1.000 millones. Estos recursos estuvieron destinados a alimentación, alojamiento vinculado a la organización, logística urbana, accesos, seguridad, conectividad y servicios.



En relación con este aporte, el balance económico destaca que por cada peso invertido por el Municipio, la ciudad recibió $68,14.



En términos generales, el impacto económico directo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en Rafaela ascendió a $68.136 millones.



Las cifras reflejan el movimiento generado por la competencia internacional en materia de infraestructura, inversión, turismo, consumo y actividades culturales, además del legado deportivo y urbano que queda para la ciudad.



Para finalizar, el secretario de Desarrollo Humano y Salud, Hugo Morel, comentó: "Han transitado durante las dos semanas alrededor de 10 mil alumnos de nuestra ciudad y la zona, con un promedio de 700 chicos por día en los eventos deportivos y los Fan Fest. Esto se va a trasladar en inscripciones de niños a distintas disciplinas, después de haber vivido esta experiencia deportiva y es parte del legado que nos va a quedar, que más niños se sientan interesados por el deporte".