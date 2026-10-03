El incómodo momento al aire entre Andy Kusnetzoff y Brenda Asnicar

Brenda Asnicar y Laura Esquivel fueron invitadas a Perros de la Calle, el programa de Andy Kusnetzoff en Urbana Play, para presentar el show con el que volvieron a compartir escenario después de casi dos décadas. Sin embargo, lo que estaba pensado como una entrevista distendida terminó atravesado por varios cruces, respuestas filosas e incomodidad en el estudio.

Desde los primeros minutos, la conversación tomó otro tono cuando Andy Kusnetzoff hizo referencia a la histórica rivalidad entre Antonella y Patito, los personajes que ambas interpretaron en Patito Feo.

“Se odiaban”, comentó el conductor al hablar de la dificultad de verlas juntas. Asnicar respondió con ironía: “Eso es solo en la ficción, querido”.

Los primeros cruces durante la entrevista

La tensión aumentó cuando Kusnetzoff hizo referencia a una situación vinculada con la transmisión del programa por streaming. Según trascendió, Asnicar no sabía que la entrevista también se emitía por esa vía y habría manifestado su disconformidad con el look que llevaba para aparecer en cámara.

Durante la charla, la actriz mantuvo una actitud seria y en distintos momentos dejó en claro que le molestaban las interrupciones del equipo.

Uno de los intercambios que más llamó la atención ocurrió cuando Cayetano le hizo una pregunta sobre su familia.

“¿Tu abuelo dejó a tu abuela?”, consultó el periodista.

“¿Qué te importa? Ah, re”, respondió Asnicar.

Más adelante, la actriz explicó directamente cuál era el problema que estaba teniendo durante la entrevista: “Tengo problemas de atención y estos no paran de hablar”.

La respuesta generó otra intervención de Andy, quien reaccionó con firmeza: “¿Querés que nos vayamos?”. Y agregó: “Me lo decís una vez más, nos levantamos y nos vamos”.

Asnicar intentó entonces explicar qué era lo que le incomodaba de la dinámica del programa. “¿Sabés qué me está pasando? Que quiero contestarles”, expresó.

Brenda Asnicar cuestionó las interrupciones

Laura Esquivel también intervino en medio del momento de tensión y explicó por qué prefería mantenerse al margen de algunos intercambios.

“Siento que le corto la alegría a todos porque yo respondo de manera ordenada y el chiste se corta”, sostuvo la actriz.

En otro momento, Asnicar cuestionó la dinámica del programa y planteó que las mujeres tenían dificultades para desarrollar sus respuestas.

“Porque no puede hablar ni Rochi (Igarzábal), ni Laura, ni yo”, señaló.

La situación volvió a generar un cruce con Andy cuando Asnicar se colocó unos lentes oscuros.

“¿Quién me habla, Audrey Hepburn?”, lanzó el conductor.

“Y no sé, bancátela”, contestó la actriz.

La tensión continuó cuando una productora intentó intervenir y Asnicar volvió a apuntar contra las interrupciones: “Viste que cuando empieza a hablar una mujer, estos empiezan…”.

Andy, entonces, se dirigió a Cayetano y lanzó una advertencia en tono irónico: “Uy, callate Caye porque terminás cancelado”.

La “energía rara” que percibió Asnicar

Con el correr de la entrevista, Cayetano optó por intervenir menos y Andy hizo referencia a su actitud.

“Brenda, se deprimió el Caye”, comentó el conductor.

La actriz aseguró que ella también percibía una situación particular dentro del estudio y habló de una “energía rara”.

Cayetano respondió con otra chicana: “Igual para mí la trajiste vos, no es que estaba”.

La frase provocó una nueva reacción de Asnicar: “¿A vos te parece, Andy? ¿Para eso me trajiste?”.

Una vez más, la actriz cuestionó que los hombres del equipo interrumpieran constantemente. Cayetano intentó justificar la dinámica habitual del programa: “Hace 25 años que interrumpimos y el programa siempre funcionó”.

Andy intentó llevar nuevamente la conversación hacia otro tema y bajar la tensión. Sin embargo, los cruces entre Asnicar, el conductor y los integrantes del programa se mantuvieron durante buena parte de la entrevista, que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la visita de las protagonistas de Patito Feo.