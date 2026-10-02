Cristiano Ronaldo se fue a Madrid y Portugal ganó en Dinamarca: la polémica por una supuesta “traición”

En la previa del partido ante Dinamarca en Copenhague, Cristiano Ronaldo quedó en el centro de una fuerte polémica. El delantero portugués abandonó la concentración de Portugal y viajó a Madrid en su avión privado, en medio de un supuesto conflicto con el entrenador Jorge Jesús.

Según trascendió, la decisión del capitán portugués estaría relacionada con una situación ocurrida en el partido anterior ante Noruega, cuando el entrenador decidió dejarlo entre los suplentes. La situación habría generado malestar en Ronaldo y terminó derivando en su salida de la concentración.

La tensión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús

De acuerdo con versiones difundidas desde el entorno del delantero, Ronaldo habría interpretado como una “traición” la actitud de Jorge Jesús.

El entrenador, que ya había dirigido al portugués durante su etapa en el Al-Nassr de Arabia Saudita, supuestamente le había prometido una disculpa pública por haberlo dejado en el banco frente a Noruega.

Sin embargo, en la conferencia de prensa previa al encuentro con Dinamarca, Jorge Jesús ratificó su postura y dejó en claro que ningún futbolista tendría privilegios por su trayectoria o estatus dentro del plantel.

La declaración habría profundizado el malestar de Cristiano, quien finalmente decidió viajar a Madrid en lugar de permanecer como suplente.

A esta situación se sumó lo señalado por el periodista español Edu Aguirre, cercano al entorno de Ronaldo, quien aseguró que el delantero también estaba molesto porque, ante Noruega, realizó durante aproximadamente media hora los movimientos precompetitivos sin llegar a ingresar al campo de juego.

Portugal ganó en Dinamarca sin Cristiano Ronaldo

Mientras la situación de Ronaldo generaba repercusiones fuera de la cancha, Portugal consiguió una importante victoria por 4-2 ante Dinamarca.

João Cancelo abrió el marcador para los visitantes y Gonçalo Ramos, quien ocupó el lugar de Ronaldo en el equipo, convirtió el segundo.

Dinamarca reaccionó y consiguió igualar el encuentro gracias a Mikkel Damsgaard y Rasmus Højlund. Este último tuvo un gesto particular después de marcar: festejó imitando el tradicional “Siuuu” de Cristiano Ronaldo, de quien reconoció ser admirador.

En el tramo final, Vitinha y João Félix marcaron los goles que le permitieron a Portugal quedarse con el triunfo.

Con este resultado, Portugal alcanzó los nueve puntos sobre nueve posibles en el Grupo D de la Nations League y se mantiene en lo más alto de la clasificación.

El resultado deportivo quedó acompañado por una situación que ahora concentra toda la atención: la relación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús, luego de la inesperada salida del capitán portugués de la concentración.