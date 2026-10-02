Bullrich cuestionó la gestión porteña

Patricia Bullrich cuestionó distintos aspectos de la administración de la Ciudad de Buenos Aires

La senadora sostuvo que la Ciudad está “trabada” en varios aspectos y reclamó profundizar las transformaciones

La dirigente pidió revisar el manejo de los recursos públicos y reducir impuestos para favorecer la producción

Bullrich reivindicó la Constitución porteña y su papel en la consolidación de la autonomía

La senadora sostuvo que el proceso iniciado en 1996 todavía debe profundizarse

La discusión sobre la autonomía porteña también incluye competencias y recursos que continúan pendientes

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó distintos aspectos de la administración de la Ciudad de Buenos Aires y planteó la necesidad de introducir cambios en su estructura, en el manejo de los recursos públicos y en el funcionamiento de la gestión porteña.

Las declaraciones fueron realizadas durante la jornada organizada para conmemorar los 30 años de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada el 1 de octubre de 1996. Bullrich participó del proceso constituyente como una de las convencionales que intervinieron en la elaboración del texto que estableció el marco institucional de la autonomía porteña.

Aunque no mencionó directamente al jefe de Gobierno, Jorge Macri, la senadora realizó una evaluación crítica sobre la situación actual de la Ciudad. Consideró que Buenos Aires mantiene características que la convierten en una de las principales ciudades del mundo, pero sostuvo que todavía existen obstáculos que impiden avanzar en distintos aspectos de su funcionamiento.

“La Ciudad de Buenos Aires es una de las más lindas del mundo. Pero está trabada en demasiados aspectos”, afirmó Bullrich al referirse al escenario actual. A partir de esa descripción, sostuvo que no alcanza con preservar lo conseguido y reclamó profundizar las transformaciones.

En ese sentido, sintetizó su planteo en tres conceptos: “Destrabar, ordenar y avanzar”. La dirigente de La Libertad Avanza sostuvo que la Ciudad debe acompañar su desarrollo con modificaciones que permitan mejorar su funcionamiento y evitar que las estructuras existentes se conviertan en obstáculos para el crecimiento.

Uno de los principales ejes de su exposición estuvo relacionado con los recursos públicos. Bullrich cuestionó la idea de incrementar el gasto estatal simplemente porque una administración dispone de una mayor cantidad de fondos. “No vale tener plata y gastarla porque sí”, afirmó.

La senadora planteó, en cambio, que cuando una administración cuenta con mayores recursos debe evaluar mecanismos para transferir una mayor cantidad de fondos al sector privado y avanzar en una reducción de impuestos. Según su planteo, ese esquema permitiría favorecer la producción y acompañar el crecimiento económico.

Bullrich también vinculó la administración de los recursos con una concepción más amplia sobre el funcionamiento de la Ciudad. Señaló que Buenos Aires debe combinar crecimiento y modernización con instituciones respetadas, participación y un esquema de derechos y obligaciones equiparable al de las provincias argentinas.

La jornada en la que formuló sus críticas estuvo dedicada a revisar las tres décadas transcurridas desde la sanción de la Constitución porteña. El encuentro reunió a ex jefes de Gobierno, convencionales constituyentes y especialistas, que analizaron los avances alcanzados desde la aprobación del texto y las cuestiones que permanecen pendientes.

Bullrich reivindicó especialmente el proceso constituyente de 1996 y destacó que uno de sus objetivos centrales fue consolidar la autonomía de la Ciudad. En su interpretación, la Constitución permitió dotar a Buenos Aires de mayores niveles de autonomía y libertad y contribuyó a su transformación institucional.

Sin embargo, consideró que el proceso iniciado hace tres décadas todavía requiere continuidad. “Hay que honrarla todos los días”, sostuvo al referirse a la Constitución porteña, en un planteo que combinó la reivindicación del texto institucional con la necesidad de profundizar los cambios.

El debate sobre la autonomía también atraviesa actualmente a la administración de Jorge Macri. El jefe de Gobierno sostuvo durante el aniversario que la autonomía porteña todavía no está completa y reclamó, entre otras cuestiones, una Justicia propia y cercana.

De esta manera, las declaraciones de Bullrich incorporaron una nueva mirada dentro de la discusión sobre el presente institucional y administrativo de la Ciudad. Su planteo puso el foco en la necesidad de revisar estructuras, administrar los recursos con otros criterios y avanzar con reformas, bajo una consigna que resumió su posición: “Destrabar, ordenar y avanzar”.