Milei llevó su apuesta de inversión a París

La Argentina Week reunió en París a unos 700 empresarios, con fuerte presencia europea

El Gobierno presentó la continuidad del programa de Milei como una condición para atraer inversiones

Empresas de energía, minería y agro destacaron oportunidades existentes en la Argentina

Se anunciaron inversiones por miles de millones de dólares en Vaca Muerta, Chubut y litio

Sturzenegger resumió la estrategia oficial en equilibrio fiscal, desregulación, propiedad privada y apertura económica

La jornada estuvo acompañada por dudas políticas y económicas, mientras el Gobierno buscó reforzar su vínculo con empresarios y gobernadores

La Argentina Week tuvo en París una primera jornada atravesada por una premisa central del Gobierno de Javier Milei: presentar al país ante empresarios europeos como una economía que atraviesa una transformación y que ofrece oportunidades de inversión en sectores estratégicos. El encuentro, realizado en la sede de la OCDE, reunió a unos 700 empresarios, de los cuales alrededor de 500 llegaron desde Europa, y combinó exposiciones oficiales con testimonios de compañías que ya desarrollan negocios en el país.

El mensaje transmitido desde el escenario tuvo dos componentes. Por un lado, la invitación a invertir en la Argentina antes de que las oportunidades alcancen una mayor dimensión. Por otro, la defensa de la continuidad del programa económico y de la posibilidad de que Milei sea reelegido y mantenga el rumbo iniciado durante su gestión. La apuesta oficial consistió así en intentar transformar las expectativas sobre el futuro argentino en decisiones concretas de inversión.

La inquietud europea, sin embargo, no desapareció. Durante uno de los intervalos, un alto ejecutivo internacional planteó precisamente la pregunta que sobrevoló buena parte de la jornada: si Milei continuará en el poder después de las próximas elecciones. La respuesta de un interlocutor argentino reflejó una percepción todavía marcada por la incertidumbre: los indicadores parecen acompañar al Gobierno, pero la política argentina conserva un componente imprevisible.

Las exposiciones empresariales aportaron argumentos favorables a la estrategia oficial. Matthias Cormann, titular de la OCDE, destacó el proceso argentino, mientras que el Sultán Al Jaber, directivo de Adnoc y socio de YPF en Argentina LNG, sostuvo que las transformaciones impulsadas por Milei difícilmente puedan revertirse y valoró especialmente las obras destinadas a facilitar las exportaciones.

En la misma línea se expresó Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies, compañía que ya invirtió alrededor de USD 10.000 millones en la Argentina y anunció un nuevo proyecto bajo el RIGI por USD 5.000 millones para sus operaciones en Vaca Muerta. El sector energético volvió a ocupar así un lugar central en la presentación de las oportunidades argentinas, acompañado por el agro, la minería y la infraestructura.

También hubo anuncios concretos. Marcos Bulgheroni comunicó un RIGI por USD 1.200 millones destinado a hidrocarburos convencionales en Chubut, mientras Marcelo Mindlin expuso proyectos vinculados con la producción de urea y planteó la necesidad de acelerar la infraestructura para aprovechar los recursos de petróleo y gas. Por su parte, Christel Borel anunció junto con Karina Milei una inversión adicional de USD 350 millones para su proyecto de litio.

El Gobierno buscó además mostrar que la convocatoria a inversores no queda limitada al Poder Ejecutivo. La presencia de gobernadores y empresarios formó parte de una estrategia destinada a exhibir una Argentina capaz de articular recursos, producción y capital privado. La recorrida de Karina Milei por el mercado internacional de Rungis, acompañada por funcionarios, gobernadores y representantes diplomáticos, apuntó en la misma dirección: mostrar productos argentinos instalados en los mercados europeos.

La presencia de 14 gobernadores también adquirió relevancia política. Milei aprovechó el viaje para exhibir una relación más cercana con mandatarios provinciales, varios de los cuales mantienen acuerdos o coincidencias con su administración pese a que La Libertad Avanza no logró imponerse en ninguna provincia. El objetivo parece ser construir una imagen de mayor amplitud política alrededor del programa económico.

Federico Sturzenegger sintetizó la orientación oficial en cuatro pilares: equilibrio fiscal, desregulación, respeto por el derecho de propiedad y apertura económica. La definición resume el modelo que el Gobierno pretende mostrar al capital internacional. El mensaje es que la reducción del déficit, la eliminación de trabas, la seguridad jurídica y una economía más abierta deberían funcionar como condiciones para atraer inversiones de largo plazo.

El contexto financiero, de todos modos, introdujo una nota de cautela. Mientras empresarios y funcionarios defendían las oportunidades argentinas, los participantes argentinos seguían la evolución del riesgo país, que cerró en 636 puntos, su nivel más elevado en diez meses. Esa diferencia entre el entusiasmo que genera el potencial productivo y las dudas que todavía persisten sobre la economía constituye uno de los principales desafíos de la estrategia oficial.

La segunda jornada de Argentina Week estará dedicada a sectores específicos. Energía, minería, tecnología, inteligencia artificial, comercio internacional y seguridad jurídica concentrarán buena parte de las actividades. También están previstos encuentros con organismos internacionales, empresarios y gobernadores, además de nuevas reuniones destinadas a facilitar negocios e inversiones.

El cierre tendrá como protagonista a Milei, quien recibirá un premio en París y participará de la clausura del encuentro. Después de una jornada en la que el Gobierno buscó convencer a Europa de que la Argentina atraviesa un cambio estructural, la apuesta será sostener ese mensaje con proyectos, capitales y nuevas oportunidades. La discusión política interna seguirá abierta, pero el oficialismo intenta que el mundo empresario mire primero hacia el potencial que ofrece el país.