La economía de Santa Fe tuvo en julio su mayor caída mensual de 2026

La actividad económica de Santa Fe registró una caída del 3,5% en julio respecto de junio, de acuerdo con la medición desestacionalizada. Se trató del mayor retroceso mensual observado en lo que va de 2026.

El desempeño también fue negativo al comparar julio con el mismo mes del año anterior. En términos interanuales, la actividad provincial mostró una contracción del 4,6% frente a julio de 2025.

Retroceso acumulado

El resultado de julio también impactó en el balance del año. Entre enero y julio de 2026, la actividad económica santafesina acumuló una baja del 0,5% respecto del mismo período del año anterior.

Los datos muestran así un escenario de contracción en el nivel de actividad durante el séptimo mes del año, con una caída mensual que profundizó el comportamiento negativo registrado en la comparación interanual.

El retroceso de julio se convirtió en uno de los principales datos económicos de la provincia en lo que va del año y volvió a poner el foco sobre la evolución de la producción y el consumo en Santa Fe.