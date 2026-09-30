Los Juegos Sudamericanos movilizaron a Santa Fe, pero el comercio no sintió el mismo impacto

Los Juegos Sudamericanos generaron un importante movimiento de personas en la ciudad de Santa Fe, con la llegada de atletas, delegaciones y visitantes durante las distintas jornadas de competencia.

El evento también sumó actividades recreativas y espectáculos musicales que convocaron a una gran cantidad de público y contribuyeron a dinamizar distintos sectores vinculados con el turismo y los servicios.

Sin embargo, ese movimiento no se habría traducido en un incremento equivalente para los comercios santafesinos.

Mucho movimiento, pero poco impacto en las ventas

Desde el sector comercial señalaron que, pese a la importante circulación de personas durante los Juegos, el nivel de consumo en los comercios de la ciudad estuvo por debajo de las expectativas que podía generar un acontecimiento de estas características.

La presencia de delegaciones deportivas y visitantes produjo una mayor actividad en determinados rubros, aunque el impacto no se distribuyó de manera uniforme entre los establecimientos comerciales.

El contraste entre la cantidad de personas movilizadas y el comportamiento de las ventas dejó así un balance dispar para el sector.

Un evento de gran convocatoria

Los Juegos Sudamericanos tuvieron como escenario a Santa Fe, Rosario y Rafaela, con competencias deportivas que se desarrollaron durante varias jornadas y convocaron tanto a participantes como a espectadores.

A la actividad deportiva se sumaron propuestas culturales y musicales, entre ellas los denominados fan fest, que concentraron a miles de personas.

El movimiento generado por el evento permitió mostrar la capacidad de la provincia para recibir grandes competencias internacionales, aunque desde el comercio local remarcaron que esa masiva presencia de público no necesariamente se reflejó en el consumo.

El desafío para futuras ediciones de eventos de esta magnitud será lograr que la circulación de visitantes se traduzca también en una mayor actividad económica para los comercios y emprendimientos locales.