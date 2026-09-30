La UTEP prepara una movilización masiva para acompañar a León XIV durante su visita a la Argentina

La UTEP prepara una movilización para acompañar a León XIV durante su visita a la Argentina

Los movimientos sociales buscan participar masivamente de las misas previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján

Dirigentes de la UTEP participarán del encuentro del Papa con el mundo del trabajo

La organización todavía analiza si realizará una actividad propia durante la visita

León XIV mantendrá encuentros con trabajadores, jóvenes, sectores vulnerables, autoridades y representantes religiosos

La UTEP mantiene con el nuevo pontífice un vínculo iniciado durante el encuentro realizado en el Vaticano en septiembre

Los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) preparan una movilización para acompañar al papa León XIV durante su visita apostólica a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La organización busca participar masivamente de las principales actividades abiertas previstas durante las cuatro jornadas y tendrá además una representación en el encuentro que el pontífice mantendrá con el mundo del trabajo.

Dirigentes de la UTEP y de organizaciones que integran el espacio, entre ellas el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Barrios de Pie y el Movimiento Misioneros de Francisco, ya trabajan en la organización logística. Por el momento, uno de los objetivos definidos es garantizar una presencia importante en las tres misas previstas dentro del programa: la celebración en el Monumento de los Españoles, la misa en Córdoba y el oficio religioso que se realizará en Luján.

El encuentro con el mundo del trabajo será uno de los momentos centrales para los movimientos sociales. Está previsto para el lunes 9 de noviembre a las 16:10 en la Universidad Católica Argentina y contará con la participación de dirigentes de la UTEP. La organización todavía analiza si desarrollará alguna actividad propia durante la visita, más allá de su presencia en los distintos actos incluidos en el programa oficial.

La agenda de León XIV comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando llegue a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery. Luego de la recepción oficial, visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y posteriormente se trasladará a la Casa Rosada para la ceremonia de bienvenida y el encuentro con el presidente Javier Milei. A las 18:30 mantendrá una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, el Papa visitará por la mañana el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y posteriormente celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde tendrá lugar el encuentro con trabajadores en la Universidad Católica Argentina, seguido por una reunión con representantes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas. La jornada concluirá con las Vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales y una cena con los obispos.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luego mantendrá encuentros con integrantes de la Iglesia y agentes pastorales. Por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, otro de los puntos en los que la UTEP proyecta una presencia masiva.

El miércoles 11, antes de abandonar el país, el pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y posteriormente celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La UTEP ya había movilizado anteriormente hacia ese santuario durante el pontificado de Francisco. Finalmente, León XIV será despedido en el aeropuerto internacional de Ezeiza y partirá hacia Lima.

La relación entre el Papa y los movimientos populares tuvo además un antecedente reciente en el Vaticano. El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, participó en septiembre de una audiencia con León XIV durante el cierre del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: Diálogo Socio-Ambiental Norte-Sur, una iniciativa que reunió a dirigentes sindicales, empresarios, académicos y representantes de movimientos populares.

La UTEP había planteado también la posibilidad de que León XIV visitara durante su estadía un barrio popular y un centro de reciclado de una cooperativa cartonera vinculada al MTE, aunque esas actividades no quedaron incluidas en el programa oficial.

El viaje del Papa por Uruguay, Argentina y Perú contempla encuentros con autoridades, trabajadores, jóvenes, personas privadas de su libertad, sectores vulnerables y representantes religiosos. Para los movimientos sociales, la visita representa además la continuidad de un vínculo iniciado durante el pontificado de Francisco y una oportunidad para acompañar a un pontífice que ha expresado posiciones vinculadas con la situación de los sectores vulnerables, las migraciones, la tecnología, la inteligencia artificial y los conflictos internacionales.