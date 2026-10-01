La compra de dólares supera los niveles previstos y plantea un nuevo desafío para la economía

La compra neta de dólares en septiembre habría superado los 2.700 millones de dólares.

El nivel actual de dolarización supera el umbral de 2.000 millones mensuales que anteriormente era considerado crítico.

Cerca del 40% de las compras realizadas en agosto permaneció depositado dentro del sistema bancario.

El superávit comercial de agosto aportó 2.187 millones de dólares para abastecer la demanda de divisas.

El Banco Central redujo considerablemente el ritmo de compras de dólares durante agosto y septiembre.

El aumento de la dolarización coincide con un escenario de menor circulación de pesos y señales de enfriamiento de la actividad económica.

La demanda de dólares por parte de los argentinos atraviesa un nivel que hasta hace poco era considerado un límite difícil de sostener para la economía. Durante septiembre, las compras netas de billetes estadounidenses en los bancos habrían superado los 2.700 millones de dólares, consolidando un ritmo de dolarización superior al umbral de 2.000 millones mensuales que anteriormente era observado como una señal de alerta.

El fenómeno se produce en un contexto en el que la actividad económica muestra signos de enfriamiento y vuelve a instalarse la discusión sobre la capacidad del esquema económico para absorber una demanda elevada de divisas sin generar tensiones cambiarias. De acuerdo con los cálculos preliminares mencionados en el sector financiero, septiembre registraría un volumen de compras apenas superior al de agosto y solamente por debajo del nivel alcanzado en julio, cuando factores estacionales vinculados con las vacaciones de invierno y los viajes al exterior impulsaron la adquisición de dólares.

Los datos disponibles permiten dimensionar el movimiento. Los ahorristas habrían comprado 2.853 millones de dólares durante el mes y, una vez descontadas las ventas de divisas realizadas por particulares, el resultado neto se ubicó en torno de los 2.463 millones. Sobre esa base, las estimaciones del sistema financiero proyectan que las ventas netas de los bancos podrían terminar por encima de los 2.700 millones de dólares.

El comportamiento de agosto ya había mostrado una demanda elevada. Según los datos del Banco Central mencionados en el texto, las compras de ese mes estuvieron por debajo de las de julio, pero fueron 24% superiores a las registradas en junio. En ese período, aproximadamente 1,7 millones de ahorristas adquirieron dólares en las ventanillas bancarias.

Un dato relevante es que cerca de 1.100 millones de dólares, equivalentes a casi el 40% de las compras, permanecieron depositados dentro del sistema financiero. Es decir, no todo el flujo destinado a la dolarización terminó fuera de los bancos. Otra parte, sin embargo, salió del circuito financiero para incorporarse al ahorro en moneda extranjera.

La disponibilidad de dólares provenientes del comercio exterior aparece como uno de los factores que permiten explicar por qué este incremento de la demanda no derivó hasta el momento en una crisis cambiaria. En agosto, el superávit comercial alcanzó los 2.187 millones de dólares, generando una oferta de divisas capaz de abastecer parte de las necesidades del mercado.

El impacto sobre el Banco Central, sin embargo, es significativo. Durante agosto, la autoridad monetaria redujo sus compras hasta un promedio de 38 millones de dólares diarios, aproximadamente un tercio del ritmo registrado el mes anterior. En septiembre, ese saldo se habría reducido todavía más, hasta unos 12 millones de dólares diarios.

El escenario también abrió un debate sobre los efectos de la dolarización sobre la actividad económica. Mientras algunos análisis consideran que la economía está logrando absorber la demanda de divisas, otros advierten que el costo puede reflejarse en una menor circulación de pesos y, consecuentemente, en un nivel de actividad más débil.

En ese contexto, el economista Rodolfo Santángelo planteó la posibilidad de establecer un impuesto sobre la compra de dólares destinados al atesoramiento y al turismo en el exterior. La propuesta apunta a desalentar parte de esa demanda y utilizar la eventual recaudación para reducir impuestos sobre alimentos y favorecer el consumo interno.

El fenómeno tiene además un antecedente reciente. El levantamiento del cepo para las personas en abril de 2025 permitió que los ahorristas volvieran a adquirir dólares con mayor libertad. Desde entonces, la remonetización en pesos encontró un obstáculo: una parte de los excedentes de los argentinos comenzó a dirigirse nuevamente hacia la moneda estadounidense.

El resultado es una economía que puede mantener cierta estabilidad cambiaria gracias a la disponibilidad de divisas, pero que enfrenta una demanda de pesos inferior a la prevista. El programa diseñado para ampliar la liquidez mediante compras de dólares y emisión monetaria terminó encontrando una dinámica diferente, ya que una proporción importante de los pesos emitidos fue posteriormente retirada del mercado mediante operaciones del Tesoro, colocaciones de deuda y otros instrumentos de cobertura.

Así, la creciente dolarización se convirtió en uno de los principales desafíos del esquema económico: existen dólares suficientes para atender una demanda elevada, pero una parte cada vez mayor de esas divisas es absorbida por los ahorristas en lugar de fortalecer la posición del Banco Central o permanecer dentro del circuito de pesos.