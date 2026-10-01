La relación entre deuda y PBI bajó al 42,75% durante el segundo trimestre

La deuda externa representó el 42,75% del PBI durante el segundo trimestre de 2026.

El stock total de obligaciones externas alcanzó los 327.855 millones de dólares al cierre de junio.

La deuda aumentó 1,5% respecto del primer trimestre, pero el PBI medido en dólares creció 11,8%.

El gobierno general explicó la mayor parte del incremento registrado en el endeudamiento externo.

El 98% de las obligaciones externas está denominado en moneda extranjera y el 76% corresponde a pasivos de largo plazo.

Los organismos internacionales concentran 97.572 millones de dólares de la deuda externa, con una participación destacada del FMI, el BID y el BIRF.

El peso de la deuda externa sobre el Producto Bruto Interno (PBI) se redujo durante el segundo trimestre de 2026 y quedó en 42,75%, el registro más bajo desde los primeros tres meses de 2025. La disminución se produjo pese a que el stock nominal de obligaciones externas aumentó durante el período, debido principalmente a que el PBI medido en dólares registró una expansión superior.

Al cierre del segundo trimestre, la deuda externa bruta total alcanzó los 327.855 millones de dólares, de acuerdo con los datos informados por el INDEC. El monto representó un incremento de 4.724 millones de dólares, equivalente a una suba del 1,5% respecto del nivel registrado al 31 de marzo.

La evolución del tipo de cambio tuvo un papel central en el comportamiento de la relación entre deuda y producto. Mientras el stock de obligaciones aumentó en términos nominales, el PBI expresado en dólares avanzó 11,8% durante el mismo período. Esa diferencia permitió que la deuda representara una proporción menor de la economía, al pasar del 47,10% al 42,75%.

La estimación del producto en moneda estadounidense tomó como referencia la evolución de la actividad económica y el valor promedio trimestral del tipo de cambio oficial mayorista. En ese contexto, el incremento del PBI medido en dólares estuvo relacionado con la apreciación del dólar frente a la inflación registrada durante el período.

El actual nivel de endeudamiento relativo se encuentra por debajo de los registros observados en distintos momentos de los últimos años. El 42,75% constituye una proporción inferior a la registrada hacia fines de 2023, cuando había alcanzado casi el 58%, y también se ubica por debajo de los valores que se habían observado entre 2018 y 2021, período en el que el peso de la deuda llegó a promediar alrededor del 65%.

Al mismo tiempo, la relación continúa por encima de los niveles registrados hacia el final del kirchnerismo, cuando la deuda externa representaba menos del 30% del PBI. La comparación permite observar que la reducción registrada durante el segundo trimestre no implica que el peso relativo de las obligaciones externas haya regresado a los valores de aquellos años.

En cuanto a la composición del incremento de la deuda, el principal factor estuvo vinculado con el mayor endeudamiento del gobierno general, que aumentó sus obligaciones externas en 6.534 millones de dólares. En una magnitud considerablemente menor también se verificó un aumento de la deuda correspondiente al sector bancario.

En sentido contrario, se registraron reducciones en los pasivos externos del Banco Central de la República Argentina, las sociedades no financieras, los hogares y las instituciones sin fines de lucro. También disminuyó el endeudamiento correspondiente a otras sociedades financieras.

La estructura de la deuda muestra además una marcada concentración en obligaciones denominadas en moneda extranjera. El 98% del total corresponde a pasivos en divisas, mientras que el 76% tiene vencimientos de largo plazo. Estos porcentajes reflejan las características predominantes de las obligaciones externas y su horizonte temporal.

Otro componente relevante está constituido por los compromisos con organismos internacionales. Casi un tercio de la deuda externa corresponde a este grupo de acreedores, con un total de 97.572 millones de dólares. Dentro de ese monto, el Fondo Monetario Internacional concentra 57.705 millones, equivalentes al 18,4% del total de la deuda externa. A su vez, los compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo alcanzan los 18.806 millones de dólares, mientras que los correspondientes al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento suman 12.273 millones.

De esta manera, el segundo trimestre dejó una combinación de factores en la que el stock nominal de deuda aumentó, pero su incidencia sobre el tamaño de la economía disminuyó. La estabilidad cambiaria y la expansión del PBI medido en dólares fueron determinantes para que la relación descendiera hasta 42,75%, su menor nivel desde el primer trimestre de 2025.