Milei volvió a proyectar su reelección y prometió acelerar las reformas desde 2028

Milei volvió a plantear un escenario de reelección y una aceleración de las reformas desde diciembre de 2027

El Presidente vinculó la velocidad de los cambios con el resultado electoral y la futura composición del Congreso

El mandatario reivindicó el cumplimiento de las promesas formuladas durante la campaña presidencial de 2023

Milei planteó una reforma tributaria con menos impuestos y mayor simplificación

El Presidente condicionó una reforma previsional a la formalización del mercado laboral y al crecimiento económico

Milei defendió la división de poderes y respaldó la decisión de la Corte Suprema sobre el artículo 154 del DNU 70/2023

Durante su exposición en el Coloquio de IDEA, Javier Milei volvió a colocar su eventual reelección en el centro de su discurso político y proyectó un escenario de fuerte aceleración de las reformas estructurales a partir de diciembre de 2027. El Presidente sostuvo que, si obtiene nuevamente el respaldo electoral, los cuatro años siguientes serán “los mejores” de la historia argentina y anticipó una profundización de su programa de gobierno.

El mandatario vinculó directamente el ritmo de las reformas con el resultado electoral y con la composición que pueda alcanzar el oficialismo en el Congreso. Según planteó, un resultado similar al obtenido en las elecciones de medio término permitiría alcanzar una mayoría en la Cámara de Diputados y quedar cerca de contar con el número necesario de senadores para avanzar con mayor autonomía legislativa.

En ese escenario, Milei aseguró que las reformas adquirirían una velocidad inédita y que en apenas seis meses el país podría experimentar una transformación profunda. El Presidente insistió en que su administración continuará impulsando cambios estructurales y sostuvo que no habrá un freno en ese proceso.

Durante su exposición también buscó minimizar la importancia de sus eventuales adversarios electorales. Al referirse a dirigentes como Axel Kicillof y Myriam Bregman, afirmó que su principal rival es él mismo y evitó plantear una confrontación directa con otros candidatos. En ese marco, reivindicó las promesas formuladas durante la campaña presidencial de 2023 y sostuvo que su gestión logró concretar objetivos que en aquel momento eran considerados difíciles de alcanzar.

Milei puso como ejemplo el equilibrio fiscal y aseguró que el déficit fue eliminado en un plazo mucho menor al que habían previsto sus críticos. También vinculó ese resultado con el desempeño electoral posterior y con la posibilidad de avanzar en nuevas reformas. Entre las iniciativas que mencionó incluyó los cambios vinculados con Inocencia Fiscal, el déficit cero, el Banco Central, la ley de imputabilidad y la normativa sobre glaciares.

El Presidente volvió a plantear además su objetivo de convertir a la Argentina en “el país más libre del mundo” y sostuvo que, a partir de un proceso de reformas sostenido, el país podría alcanzar una tasa de crecimiento elevada y acelerar el proceso de convergencia económica.

Otro de los ejes de su exposición fue una eventual reforma tributaria. Milei remarcó que la estructura federal argentina establece diferentes niveles de responsabilidad fiscal y señaló que el Gobierno nacional puede actuar sobre los impuestos de alcance nacional, mientras que cuestiones como Ingresos Brutos y las tasas municipales corresponden a las provincias y los municipios.

En ese sentido, anticipó que su administración pretende continuar reduciendo las retenciones y el impuesto a los débitos y créditos bancarios. También defendió un esquema tributario con menos impuestos y mayor simplificación, aunque señaló que para avanzar en esa dirección primero resulta necesario contar con recursos suficientes para financiar el gasto público.

Respecto de una eventual reforma previsional, el Presidente vinculó su implementación con una transformación previa del mercado laboral. Consideró necesario reducir la brecha entre el empleo formal y el informal y combinar ese proceso con una disminución de las tasas de interés y el crecimiento económico. A partir de esas condiciones, sostuvo, podría plantearse una modificación integral del sistema previsional.

Finalmente, Milei se refirió al fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, relacionado con la compra de tierras por parte de extranjeros. Frente a esa decisión, defendió la división de poderes y sostuvo que el máximo tribunal tiene la atribución de resolver de acuerdo con su interpretación de la Constitución Nacional.

El Presidente afirmó que no corresponde que el Poder Ejecutivo intervenga sobre las decisiones de la Corte y calificó como positiva la existencia de un sistema en el que cada poder ejerce sus funciones. De esta manera, cerró su exposición reivindicando el funcionamiento institucional mientras volvía a proyectar su programa político y económico más allá de su actual mandato.