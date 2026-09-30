Pullaro apuntó al dinero del delito: quiere avanzar sobre abogados y contadores de las organizaciones criminales

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, planteó un nuevo objetivo dentro de la estrategia provincial contra el crimen organizado: profundizar las investigaciones sobre los recursos económicos que sostienen a las estructuras delictivas y sobre los profesionales que puedan colaborar con ellas.

Durante una jornada dedicada al análisis del crimen organizado y los flujos financieros ilícitos, realizada en Rosario, Pullaro sostuvo que la próxima etapa de la lucha contra las organizaciones criminales debe poner el foco en quienes intervienen en sus operaciones económicas.

En ese marco, afirmó: “El desafío que tenemos hoy es ir por los abogados y los contadores que son parte de estas organizaciones criminales”.

Coordinación contra el lavado de activos

El encuentro se desarrolló en el Complejo Cultural El Túnel, ubicado en el Parque España de Rosario, y reunió a funcionarios provinciales, municipales, judiciales y federales.

La actividad estuvo centrada en las herramientas disponibles para detectar y desarticular los circuitos financieros vinculados con el delito, con especial atención en la inteligencia financiera, el lavado de activos y la coordinación entre organismos de distintas jurisdicciones.

Pullaro participó de la apertura junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin; el fiscal federal Matías Scilabra; la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich; y el titular de la Unidad de Información Financiera, Matías Álvarez.

El foco puesto en las estructuras económicas

La estrategia planteada por el gobernador apunta a complementar las acciones destinadas a perseguir directamente a los integrantes de las organizaciones criminales con investigaciones orientadas a identificar cómo se generan, administran y movilizan los recursos provenientes de actividades ilícitas.

El objetivo es profundizar la articulación entre las áreas de seguridad, la Justicia y los organismos especializados en materia financiera para avanzar sobre las estructuras económicas que permiten sostener las actividades delictivas.