Ford advierte que la industria automotriz argentina debe reducir costos para competir en el nuevo escenario global

Ford reclama reducir la carga tributaria que afecta a las exportaciones automotrices

La industria argentina enfrenta una competencia global marcada por la escala productiva de China

Los impuestos y costos internos también impactan sobre la competitividad de los proveedores locales

Ford mantendrá su estructura productiva en Pacheco, aunque busca mejorar la ecuación económica

La menor demanda regional llevó a reducir las previsiones de producción de la Ranger

La recuperación del crédito y del poder adquisitivo será determinante para el mercado automotor argentino

La industria automotriz argentina enfrenta un escenario de competencia internacional que, según Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica, obliga a revisar las condiciones de producción y exportación. Durante los festejos por los 65 años de la Planta Pacheco de Ford, el ejecutivo volvió a reclamar una mejora de la competitividad y sostuvo que todavía existe un amplio trabajo pendiente para que el sector pueda competir en igualdad de condiciones.

Galdeano viene planteando desde hace al menos tres años que la industria necesita mejorar las condiciones de sus exportaciones. Esta vez, durante el aniversario de la fábrica bonaerense, profundizó su diagnóstico y señaló que las reglas de la industria automotriz cambiaron a nivel global, mientras que Argentina todavía tiene dificultades para adaptarse a ese nuevo escenario.

La Planta Pacheco produjo 3,5 millones de vehículos durante sus 65 años de actividad. En ese marco, el ejecutivo sostuvo que tanto las empresas como las condiciones de negocios deben prepararse para una competencia internacional que adquirió una escala diferente.

Uno de los principales reclamos está relacionado con los impuestos que afectan a las exportaciones. Galdeano recordó que en 2024 la carga tributaria para producir y exportar un vehículo podía alcanzar los 23 puntos, dependiendo del nivel de integración local. Según explicó, la eliminación del doble IVA, del doble pago de Ganancias sobre importaciones y del impuesto PAIS, además de la reducción gradual de las retenciones, permitió reducir esa carga hasta aproximadamente 12 puntos.

Sin embargo, para el titular de Ford Argentina y Sudamérica todavía no alcanza. Ante la posibilidad de que las exportaciones lleguen a quedar completamente liberadas de impuestos, fue categórico al sostener que la carga debería ser cero. En ese cálculo incluyó el impuesto a los débitos y créditos bancarios, Ingresos Brutos provinciales y las tasas municipales. Según su estimación, la imposición provincial puede representar entre seis y siete puntos, mientras que los municipios agregan otros dos o tres.

El planteo no quedó limitado a la situación de Ford. Galdeano sostuvo que el problema alcanza a distintos sectores industriales y planteó que la discusión debe involucrar a los distintos niveles del Estado y a las empresas.

La principal referencia para medir la nueva competencia internacional es China. Ford produce allí la misma pickup Ranger que fabrica en Pacheco y Galdeano utilizó esa experiencia para marcar las diferencias de escala. Según los datos expuestos por el ejecutivo, China tiene capacidad para producir 50 millones de vehículos, de los cuales aproximadamente la mitad es absorbida por su mercado interno. El resto de la capacidad instalada se orienta cada vez más hacia las exportaciones.

Ese escenario también genera presión sobre la cadena de proveedores. Galdeano advirtió que determinados componentes pueden resultar más económicos importados desde China que adquiridos a proveedores locales, debido al peso de los impuestos y los costos internos. No obstante, aclaró que Ford no está ejecutando un proceso de deslocalización de compras y destacó las inversiones realizadas junto a proveedores locales para el proyecto de la nueva Ranger.

Entre los ejemplos mencionó la producción nacional de chasis junto con Metalsa y señaló que la intención es mantener esa estructura, siempre que la ecuación económica permita sostenerla. También ubicó entre las responsabilidades de las terminales la necesidad de mejorar la escala, incorporar tecnología, alcanzar acuerdos con los sindicatos, elevar la eficiencia de las plantas y definir estrategias comerciales adecuadas.

El panorama de demanda también llevó a Ford a ajustar sus previsiones. La planta de Pacheco no alcanzará las 75.000 unidades de Ranger que la compañía había previsto como piso para este año y analiza un volumen similar para 2027. Galdeano explicó que la corrección responde a una demanda regional menor a la esperada y no a una pérdida de competitividad de la Ranger en Brasil.

En el mercado argentino, la compañía también redujo sus proyecciones. De un escenario inicial de entre 600.000 y 700.000 patentamientos, la estimación actual se ubica entre 530.000 y 540.000 unidades. Para 2027, la expectativa es una recuperación moderada vinculada principalmente con una eventual mejora del crédito y del poder adquisitivo.