Grabois cuestionó la deshumanización del debate político y vinculó su crítica con el mensaje de León XIV

Juan Grabois cuestionó el uso del maltrato hacia personas vulnerables como herramienta de comunicación política

El dirigente diferenció las políticas de orden público de las acciones que, según su interpretación, convierten la fuerza y la humillación en una demostración de poder

Grabois vinculó sus críticas con la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV y destacó su planteo sobre la dignidad humana

El diputado cuestionó el concepto de “capital humano” y sostuvo que las personas no deberían ser valoradas solamente por su rendimiento

También señaló una mayor intervención de sectores de la Iglesia frente a situaciones sociales que considera vinculadas con la exclusión y la injusticia

Grabois expresó expectativas ante la posible visita de León XIV a la Argentina y la presentó como una oportunidad de acercamiento frente a la confrontación política

Juan Grabois cuestionó los modos que, según su interpretación, adquirió parte del debate político y reclamó una mirada centrada en la dignidad de las personas. El diputado nacional y dirigente social sostuvo que el orden en el espacio público no debería confundirse con prácticas de maltrato o con acciones destinadas a exhibir el uso de la fuerza contra quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

“Traiga un poco de humanidad en un momento de tanta deshumanización”, planteó Grabois al referirse al clima político actual y a la necesidad de recuperar una perspectiva centrada en el respeto por el otro. En ese marco, relacionó sus planteos con la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, texto que consideró especialmente relevante frente a los cambios tecnológicos y a las transformaciones en las relaciones de poder.

El dirigente puso como ejemplo las intervenciones sobre personas en situación de calle y cuestionó específicamente la utilización de esas acciones como una forma de comunicación política. Al referirse al intendente de Mar del Plata, sostuvo que una cosa es establecer normas para ordenar el espacio público y otra diferente es convertir el maltrato o la humillación de una persona en una demostración de autoridad.

Para Grabois, detrás de determinadas imágenes y mensajes existe una lógica que busca generar impacto político a partir del sufrimiento de otros. Según explicó, esa estrategia puede encontrar aceptación en un contexto en el que determinadas expresiones de dureza son presentadas como una manera de garantizar el orden. Su cuestionamiento apunta, de ese modo, no solamente a las medidas adoptadas, sino también a la forma en que son comunicadas y recibidas socialmente.

El dirigente también planteó una crítica hacia quienes celebran o disfrutan situaciones en las que personas que viven en la calle son despojadas de sus pertenencias o sometidas a situaciones de maltrato. En ese punto, sostuvo que el problema central no está relacionado únicamente con los modales, sino con una concepción basada en el desprecio hacia quienes se encuentran en una posición social más vulnerable.

La reflexión de Grabois se extendió al Gobierno de Javier Milei. El diputado cuestionó lo que definió como un modelo “deshumanizador” y contrapuso esa mirada con la concepción de la dignidad humana que, según su interpretación, plantea Magnifica Humanitas. En particular, tomó distancia de la expresión “capital humano” utilizada por el oficialismo y sostuvo que las personas no deberían ser valoradas exclusivamente en función de sus méritos, resultados o capacidad de rendimiento.

En relación con la inteligencia artificial y los avances tecnológicos, Grabois destacó el planteo de León XIV acerca de la necesidad de establecer límites y orientar el progreso hacia una sociedad más justa. Para el dirigente, la tecnología no constituye un fenómeno neutral y su utilización debe estar vinculada con una concepción que coloque a la persona por encima de las lógicas de poder.

La Iglesia también ocupó un lugar en su análisis. Grabois señaló que observa una mayor intervención del episcopado frente a situaciones que considera vinculadas con la exclusión y la injusticia social. En particular, mencionó al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y al presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, a quienes vinculó con reclamos relacionados con la situación social y con la protección de los barrios populares.

En ese escenario, el dirigente también se refirió a la eventual llegada del Papa León XIV a la Argentina en noviembre. Expresó su expectativa de recibirlo como un gesto de cercanía con el conjunto de los creyentes y como una oportunidad para introducir una mirada diferente en un escenario político atravesado por fuertes confrontaciones.