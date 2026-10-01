Cavallo respaldó el rumbo de Milei, pero reclamó levantar el cepo y flexibilizar el déficit

Domingo Cavallo respaldó los lineamientos generales de las reformas económicas impulsadas por Javier Milei

El ex ministro advirtió sobre el estancamiento de la actividad y el deterioro de las expectativas sociales

Cavallo planteó que disciplina fiscal no significa necesariamente sostener déficit cero durante todo el ciclo económico

Propuso admitir un endeudamiento moderado en una fase recesiva, evitando siempre la emisión para financiar al Estado

El ex funcionario volvió a reclamar la eliminación completa del cepo cambiario y una mayor acumulación de reservas

También sostuvo que la libertad económica debe alcanzar plenamente a los mercados monetario, cambiario y financiero

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo volvió a pronunciarse sobre la marcha de la economía argentina y, aunque ratificó su respaldo general a las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, planteó modificaciones en aspectos centrales de la política monetaria, cambiaria y fiscal. Su diagnóstico combina una valoración positiva de la orientación económica con una advertencia sobre el estancamiento de la actividad y el deterioro de las expectativas sociales.

En una nueva publicación, el ex funcionario sostuvo que el escenario argentino presenta condiciones externas favorables, pero señaló que la economía permanece prácticamente estancada desde el último trimestre del año pasado. A partir de esa situación, advirtió sobre un cambio en el estado de ánimo de la sociedad. Según su interpretación, la expectativa favorable que acompañó durante dos años el proceso de reformas comenzó a transformarse en desilusión y preocupación.

Cavallo consideró que el Gobierno debe preservar los principios que guiaron su programa, aunque evitando que determinadas herramientas terminen obstaculizando la recuperación. En ese sentido, destacó el potencial de las privatizaciones, las concesiones de obra pública y los proyectos de infraestructura como mecanismos capaces de contribuir a una reactivación, pero sostuvo que para que esas iniciativas tengan impacto necesitan desarrollarse dentro de un marco monetario y cambiario que facilite el movimiento de capitales y la inversión.

Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido a una interpretación rígida del equilibrio fiscal. El ex ministro sostuvo que la disciplina de las cuentas públicas constituye una condición fundamental para alcanzar estabilidad y crecimiento, pero consideró que eso no significa necesariamente mantener déficit cero durante todas las etapas del ciclo económico.

Su planteo parte de una premisa: si una caída de la actividad reduce los ingresos tributarios y el Gobierno intenta compensar esa disminución manteniendo a cualquier costo el equilibrio fiscal, podría profundizar el retroceso económico. Frente a ese escenario, propuso admitir transitoriamente un incremento moderado de la deuda durante una fase recesiva y compensarlo posteriormente, cuando la recuperación permita recomponer las cuentas públicas.

Para Cavallo, esa eventual flexibilización no debería interpretarse como un abandono del programa económico. El límite que estableció de manera explícita es el financiamiento monetario del déficit. En su esquema, cualquier desequilibrio fiscal circunstancial debería ser cubierto mediante endeudamiento y nunca mediante emisión del Banco Central destinada a financiar al sector público.

El segundo eje de sus observaciones fue el mercado cambiario. Cavallo volvió a reclamar la eliminación completa del cepo y sostuvo que el Banco Central debería continuar acumulando reservas. Su propuesta contempla incluso que esa acumulación pueda realizarse mediante emisión monetaria, una posición que difiere de la estrategia orientada a restringir la expansión monetaria para consolidar la desinflación.

Según su interpretación, una mayor acumulación de reservas podría contribuir a reducir el riesgo país y las tasas de interés, favoreciendo de ese modo el consumo y la inversión. También consideró que existe capacidad instalada sin utilizar que permitiría absorber una recuperación de la actividad sin generar inmediatamente una presión significativa sobre los precios.

El ex ministro extendió su planteo a una concepción más amplia de la libertad económica. A su entender, no alcanza con liberar los mercados de bienes y servicios si permanecen restricciones relevantes en los ámbitos monetario, cambiario y financiero. Las limitaciones para transformar ahorro en financiamiento, sostuvo, pueden dificultar la asignación de recursos y frenar la expansión de sectores con capacidad para crecer.

En definitiva, Cavallo no planteó un abandono del rumbo económico de Milei, sino una modificación de algunos instrumentos para evitar que el proceso de estabilización termine acompañado por un estancamiento prolongado. Su advertencia central apunta a preservar la disciplina fiscal y monetaria como pilares del programa, pero aplicándolas con mayor flexibilidad frente a las distintas etapas del ciclo económico.