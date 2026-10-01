Valenzuela pidió una comisión bicameral para revisar la seguridad y el sistema penitenciario bonaerense

Diego Valenzuela reclamó una comisión bicameral para abordar la situación de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

El planteo surgió luego del ataque contra un custodio de la ministra Alejandra Monteoliva en González Catán.

El senador cuestionó el uso de celulares dentro de las cárceles bonaerenses y su posible utilización para coordinar delitos.

La iniciativa legislativa contempla cinco diputados y cinco senadores para analizar diagnóstico y acciones de seguridad.

Valenzuela señaló diferencias en las tasas de homicidios entre el promedio provincial y determinados municipios del conurbano.

También afirmó que los robos cometidos por motochorros aumentaron y reclamó priorizar la situación de los municipios más afectados.

El senador por la provincia de Buenos Aires Diego Valenzuela reclamó una revisión integral de la política de seguridad bonaerense y del funcionamiento del sistema penitenciario luego del ataque a balazos contra un custodio de la ministra Alejandra Monteoliva en González Catán. El episodio, protagonizado según el planteo por delincuentes que ya tenían pedidos de captura, volvió a instalar la discusión sobre las condiciones de las cárceles, el uso de teléfonos celulares por parte de los detenidos y la situación del delito en distintos municipios del conurbano.

Ante este escenario, Valenzuela planteó la necesidad de conformar una comisión bicameral de seguridad integrada por representantes de ambas cámaras de la Legislatura provincial. La propuesta impulsada junto al bloque de La Libertad Avanza contempla la participación de cinco diputados y cinco senadores, con el objetivo de concentrar el trabajo en el diagnóstico de la situación, el análisis de los problemas existentes y la definición de acciones vinculadas con la seguridad.

Uno de los principales cuestionamientos del legislador estuvo dirigido al funcionamiento de las cárceles bonaerenses. Valenzuela sostuvo que la provincia de Buenos Aires constituye la única jurisdicción del país en la que los internos conservan la posibilidad de utilizar teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios. Según su planteo, esa situación genera dificultades adicionales para controlar la actividad delictiva y permite que determinados delitos puedan ser coordinados desde el interior de los penales.

El senador vinculó además el uso de celulares con las condiciones de hacinamiento existentes en las cárceles provinciales. En su interpretación, la falta de una reforma estructural del sistema terminó convirtiendo esa modalidad en una forma de compensar las dificultades que presenta el sistema penitenciario.

Valenzuela estableció una comparación con el régimen penitenciario federal. Según afirmó, en ese ámbito se realizan requisas permanentes y existen inhibidores destinados a impedir las comunicaciones desde el interior de las cárceles. En cambio, sostuvo que la provincia todavía no alcanzó un esquema similar de control.

El reclamo legislativo se produjo en paralelo con una crítica al modo en que se analiza la evolución del delito en el territorio bonaerense. Valenzuela cuestionó que las autoridades utilicen promedios generales para describir la situación de seguridad, al considerar que esos números pueden ocultar diferencias significativas entre los distintos municipios.

Como ejemplo, señaló que la tasa nacional de homicidios dolosos se ubica en 3,6 casos cada 100.000 habitantes y que la correspondiente a la provincia de Buenos Aires alcanza 4,4. Sin embargo, sostuvo que en municipios como La Matanza, San Martín y José C. Paz el indicador llega a ocho casos cada 100.000 habitantes.

A partir de esa diferencia, el legislador reclamó que el análisis de la inseguridad contemple las particularidades de cada distrito y que las políticas públicas se concentren especialmente en las zonas donde, según su planteo, se registran los mayores problemas. En ese sentido, cuestionó que se recurra a estadísticas promedio para describir una realidad que considera diferente según el municipio.

Otro de los datos mencionados por Valenzuela estuvo relacionado con los robos cometidos por motochorros. Según indicó, esos delitos aumentaron un 22% entre 2025 y 2026 y tuvieron una concentración particular en Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza y San Martín.

El senador sostuvo que el conurbano debe ocupar un lugar central en la agenda de seguridad provincial y reclamó que las autoridades enfoquen sus esfuerzos en los territorios donde se concentra la problemática. La propuesta de crear una comisión bicameral apunta, en ese marco, a generar un ámbito legislativo específico para analizar el escenario de seguridad, revisar el funcionamiento penitenciario y definir posibles medidas frente a los problemas señalados.