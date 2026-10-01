Novak Djokovic volvió al triunfo después de 85 días y avanzó a octavos en Beijing

Novak Djokovic regresó a la victoria en el ATP 500 de Beijing después de 85 días y comenzó con el pie derecho su participación en el torneo chino. El serbio, seis veces campeón del certamen, derrotó al portugués Nuno Borges por 6-3 y 7-6 (2) en una hora y 52 minutos de juego.

El triunfo también le permitió extender una impresionante estadística en la capital china: Djokovic alcanzó los 30 partidos consecutivos sin derrotas en Beijing.

Para el tenista de 39 años, el resultado significó mucho más que un simple avance de ronda. Se trató de su primera victoria oficial desde hacía 85 días, luego de su eliminación en la primera ronda del US Open 2026 frente al argentino Mariano Navone.

Djokovic cortó la sequía y volvió a mostrar su jerarquía

En el polvo de ladrillo del Centro Nacional de Tenis, el ex número uno del mundo mostró varios de los recursos que lo llevaron a mantenerse durante años en la elite del tenis.

Djokovic consiguió ocho aces y tuvo una gran efectividad con su primer servicio: ganó el 88% de los puntos disputados con el primer saque.

Durante el segundo set, el serbio recibió asistencia médica, aunque posteriormente llevó tranquilidad respecto de su estado físico y aseguró encontrarse en buenas condiciones.

Lejos de conformarse con superar la primera ronda, Djokovic dejó en claro que todavía mantiene la misma ambición competitiva.

“No puedo conformarme con las primeras rondas de un torneo y estar contento con eso. Siempre aspiro a las últimas rondas de cualquier torneo en el que juego”, sostuvo.

Por qué Djokovic eligió volver a Beijing

En las últimas temporadas, Djokovic había priorizado el Masters 1000 de Shanghai durante esta parte del calendario. Sin embargo, esta vez decidió regresar a Beijing, una ciudad en la que mantiene un vínculo especial con el público.

El serbio destacó las renovadas instalaciones del complejo y también valoró el cariño que recibió nuevamente por parte de los fanáticos locales.

Ahora, con su clasificación a los octavos de final, Djokovic ya tiene rival confirmado. En la próxima instancia se enfrentará al local Bu Yunchaokete, quien avanzó tras eliminar al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

El serbio buscará continuar su recorrido en Beijing y extender todavía más su histórica racha en el torneo.