Esteban Ocon dejará Haas: un ex rival de Franco Colapinto aparece como candidato para 2027

El mercado de pilotos de la Fórmula 1 comienza a tomar forma de cara a la temporada 2027 y uno de los movimientos más importantes ya fue confirmado. Esteban Ocon anunció que dejará Haas al finalizar el año, por lo que pondrá punto final a una etapa que comenzó en 2025.

El piloto francés, de 30 años, comunicó su salida a través de sus redes sociales y destacó el trabajo realizado durante su paso por la escudería estadounidense, pese a las dificultades que atravesó con un monoplaza que no siempre estuvo a la altura de sus expectativas.

“Abandono este proyecto con la cabeza alta, orgulloso de mi rendimiento en circunstancias que no siempre han sido sencillas”, expresó Ocon.

Además, el francés dejó en claro que no tiene previsto retirarse de la Fórmula 1 y que su objetivo es continuar compitiendo en la máxima categoría del automovilismo.

Desde Haas, el director del equipo, Ayao Komatsu, valoró el compromiso y el profesionalismo de Ocon durante su estadía y destacó su aporte al desarrollo de la estructura.

Haas busca al reemplazante de Ocon para 2027

Con Oliver Bearman encaminado a continuar dentro de Haas, la salida de Ocon libera uno de los asientos que todavía están disponibles para la temporada 2027.

Entre los nombres que aparecen como alternativas se encuentran jóvenes pilotos que vienen de destacarse en las categorías formativas, como el brasileño Rafael Câmara y el italiano Leonardo Fornaroli.

También aparecen otras opciones vinculadas al equipo y pilotos con experiencia dentro del paddock. Entre ellas están Jack Doohan y el japonés Ryo Hirakawa.

El nombre de Doohan tiene además un vínculo particular con Franco Colapinto. Ambos protagonizaron en el pasado una disputa por un lugar dentro de Alpine, en un proceso en el que el piloto argentino terminó ganando terreno y quedó por delante del australiano en la consideración del equipo.

Así está la parrilla de la Fórmula 1 para 2027

Con el mercado todavía en movimiento, 18 pilotos ya tienen asegurado su lugar para la próxima temporada, según el panorama planteado en el copy.

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.

Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli.

Williams: Alex Albon y Carlos Sainz.

Alpine: Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Audi: Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.

Cadillac: Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez.

De esta manera, el asiento que dejará Ocon en Haas se convierte en uno de los lugares que todavía genera mayor expectativa de cara a la conformación definitiva de la parrilla de 2027.