Carlos Alcaraz sufrió en su debut en Tokio, pero avanzó a la siguiente ronda

El debut de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio estuvo lejos de ser sencillo. El español, máximo favorito del torneo, tuvo que trabajar durante más de dos horas para superar al estadounidense Alex Michelsen, 34° del ranking mundial, por 7-6 (1), 4-6 y 6-1.

El partido enfrentó a dos jugadores que habían alcanzado los cuartos de final del reciente US Open y desde el comienzo quedó marcada la paridad. Alcaraz, además, tuvo que afrontar las dificultades propias del viaje, el jet lag y las condiciones de la cancha y el clima en Tokio, que le exigieron modificar parte de su habitual propuesta de juego.

Alcaraz se quedó con un primer set muy parejo

El primer parcial fue extremadamente equilibrado y ninguno de los dos consiguió marcar una diferencia hasta llegar al tie-break.

En la definición, Alcaraz logró imponer su jerarquía y fue contundente: se quedó con el desempate por 7-1 y tomó ventaja en el partido.

Michelsen, sin embargo, respondió en el segundo set. El estadounidense aprovechó algunas imprecisiones del español y consiguió un quiebre que le permitió cerrar el parcial por 6-4 y llevar el encuentro al tercer set.

La reacción del español en el set definitivo

Alcaraz cambió el ritmo en el parcial decisivo. Con mayor intensidad, mejores golpes desde el fondo y dos quiebres tempranos, consiguió tomar rápidamente el control del partido.

Michelsen ya no pudo sostener el nivel del segundo set y el español terminó imponiéndose por un contundente 6-1 para sellar su clasificación a la siguiente ronda.

La autocrítica de Alcaraz tras el partido

Después de la victoria, el número uno del certamen reconoció que tuvo dificultades para adaptarse a las condiciones que encontró en Tokio.

"La pelota se vuelve más grande y la cancha mucho más lenta que en indoor. Fue complicado adaptarme y ajustar mi juego", explicó el español en conferencia de prensa.

Alcaraz también admitió que se sintió frustrado al no poder desplegar su tenis habitual.

"Me frustró un poco no poder desarrollar mi tenis, mi estilo de juego, siendo agresivo, porque las condiciones no me lo permitían", señaló.

Y agregó: "Fue bastante difícil, pero estoy muy feliz de haber logrado aceptarlo, de haber entendido cómo debía jugar y, obviamente, de haber conseguido finalmente la victoria".

Alcaraz ya tiene rival para la próxima ronda

El cuadro de Tokio también sufrió algunas eliminaciones importantes, entre ellas las de Taylor Fritz y Casper Ruud, lo que modifica el panorama del torneo para los principales favoritos.

En la próxima ronda, Alcaraz se enfrentará al italiano Matteo Arnaldi, quien avanzó tras remontar al local Rei Sakamoto por 2-6, 6-4 y 6-4.

Después de un debut exigente, el español ya consiguió su primera victoria en Tokio y tendrá ahora el desafío de seguir adaptándose a las condiciones del torneo y avanzar en el cuadro.