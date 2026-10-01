Cuti Romero habló sobre su capitanía y el nuevo liderazgo en la Selección Argentina

La Selección Argentina goleó 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y dejó varias señales en el comienzo de una nueva fecha FIFA. Para Cristian “Cuti” Romero, el partido tuvo además un significado especial: no solo fue una de las figuras de la defensa y marcó el tercer gol de la Albiceleste, sino que llevó por primera vez la cinta de capitán tras la salida definitiva de Lionel Messi.

La noche en Córdoba tuvo un componente especial para el defensor surgido de Belgrano. Romero volvió a jugar en el Kempes exactamente una década después de sus primeros pasos como profesional, pero esta vez lo hizo con la responsabilidad de ser el capitán de la Selección.

“Empezó mi carrera acá, hoy después de 10 años me toca volver siendo capitán de la Selección, nunca me lo hubiese imaginado”, reconoció el zaguero después del encuentro.

Y agregó: “Es uno de esos días que seguramente me van a marcar de mi carrera, será recordado por el resto de mi vida”.

Cuti Romero y su nuevo rol como capitán

Con la salida de referentes históricos como Lionel Messi y Ángel Di María, la Selección atraviesa una etapa de renovación. En ese contexto, Romero asumió una responsabilidad que hasta ahora había recaído principalmente en otros referentes del plantel.

El defensor cordobés aseguró que se siente preparado para afrontar este nuevo desafío: “Me siento preparado para asumir esta enorme responsabilidad que lleva ser capitán de la Selección”.

Sin embargo, dejó en claro que el liderazgo dentro del equipo no depende exclusivamente de quien lleva la cinta. En ese sentido, destacó especialmente a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, a quienes consideró referentes del vestuario.

“Sé que faltan dos pilares fundamentales, lo que es Lea, lo que es Rodri, que llevan mucho tiempo, que seguramente son capitanes sin cinta, por así decirlo”, explicó.

Romero también remarcó la importancia de que los referentes continúen trabajando para mantener la identidad del grupo: “Van a seguir intentando que este grupo funcione, que todos sigamos tirando para el mismo lado e intentando conseguir cosas importantes con la Selección”.

El pedido de Cuti Romero por la continuidad de Scaloni

Más allá de la goleada ante Bolivia, otro de los temas que genera expectativa alrededor de la Selección es el futuro de Lionel Scaloni como entrenador.

Consultado sobre la continuidad del técnico, Romero fue contundente y manifestó el deseo que existe dentro del plantel de que permanezca al frente del equipo.

“Todos esperamos que siga porque él creó este grupo, el que hace seis, siete... bueno, por lo menos conmigo siete años que llevo con él y él es el que armó todo esto”, sostuvo.

Finalmente, el defensor dejó en claro que espera una definición rápida sobre el futuro del entrenador: “Obviamente esperemos que siga, creo que sigue, así que nada, espero que lo anuncie pronto porque todos estamos muy ansiosos de que siga”.