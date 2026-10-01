Murió Juliette Willmann: la reconocida esquiadora francesa falleció tras una avalancha en Argentina

Juliette Willmann, reconocida esquiadora francesa de 29 años, murió este martes después de quedar atrapada por una avalancha en el Cerro Crestón, en la zona del Lago del Desierto, cerca de El Chaltén, Santa Cruz.

La deportista se encontraba recorriendo la Patagonia junto a su esposo, Pierre-Idris Mehdi, de 30 años, cuando un desprendimiento de nieve los alcanzó mientras realizaban esquí de travesía. Según las primeras informaciones, la avalancha los arrastró aproximadamente 400 metros montaña abajo.

El accidente ocurrió alrededor de las 12.30, cuando se produjo lo que las autoridades describieron como un corte de placa del manto níveo. Willmann quedó sepultada a unos 1,5 metros de profundidad y fue localizada sin signos vitales por otros esquiadores que llegaron primero al lugar.

Los presentes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) guiadas por radio, pero no lograron salvarla.

Su esposo también fue alcanzado por el desprendimiento, aunque sobrevivió al accidente. Fue encontrado consciente y posteriormente evacuado para recibir asistencia médica. De acuerdo con las primeras informaciones, se encontraba fuera de peligro.

El operativo de rescate involucró a efectivos de Parques Nacionales, Gendarmería, Defensa Civil, el Consejo Agrario Provincial y equipos de salud.

Quién era Juliette Willmann

Willmann nació en Marsella y creció en el valle de Ubaye, en los Alpes franceses, dentro de una familia estrechamente vinculada al esquí. Su padre era entrenador, su madre instructora y su hermana mayor había formado parte del equipo francés de esquí alpino.

Comenzó a esquiar a los dos años y durante sus primeros años se dedicó al esquí alpino. Con el tiempo, orientó su carrera hacia el freeride y el esquí de montaña.

En 2019 llegó al Freeride World Tour, uno de los principales circuitos internacionales de la disciplina, donde compitió hasta 2022. Luego enfocó su actividad en el esquí de alta montaña y en proyectos audiovisuales.

En 2024 protagonizó el documental RISE with Juliette Willmann, una producción en la que mostró su relación con las grandes montañas y su evolución como deportista.

Su última travesía en la Patagonia

Durante su viaje por Argentina, Willmann había compartido en redes sociales distintas imágenes de sus recorridos por la zona de El Chaltén.

Su última publicación fue realizada desde el Cerro Madsen, pocos días antes del accidente. Allí mostró parte de la travesía y expresó su entusiasmo por conocer las montañas de la Patagonia.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas en las que se produjo la avalancha.

El Cerro Crestón alcanza unos 3.100 metros de altura y se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros de El Chaltén, en una zona de alta montaña frecuentada por andinistas y especialistas en esquí de travesía.