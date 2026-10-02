Platense hizo historia y se metió en las semifinales de la Copa Argentina 2026

La noche del 1-0 ante Estudiantes de La Plata quedará para siempre en la memoria del pueblo calamar. En un partido marcado por la tensión y con un lugar en la próxima instancia en juego, Platense logró una victoria histórica y se clasificó por primera vez en su historia a las semifinales de la Copa Argentina.

El encuentro disputado en Vicente López estuvo lejos de ofrecer un espectáculo cargado de situaciones de gol. Durante buena parte de los 90 minutos, el nerviosismo y la cautela fueron protagonistas, con dos equipos que priorizaron el orden defensivo por encima de la búsqueda ofensiva.

Un cabezazo que cambió todo

Cuando el partido parecía destinado a definirse desde los doce pasos, Platense encontró el gol que le permitió hacer historia.

A los 37 minutos del segundo tiempo, Tomás Silva envió un preciso centro al área y Gonzalo Lencina, que había ingresado desde el banco pocos minutos antes, apareció sin marca para conectar un cabezazo certero que dejó sin respuestas a Fernando Muslera.

El gol desató la locura en Vicente López y le dio al Calamar el pasaje a una instancia inédita en la competencia.

Platense va por más

Con este triunfo, Platense alcanzó por primera vez las semifinales de la Copa Argentina y consiguió uno de los logros más importantes de su historia en el certamen.

Ahora, el equipo deberá prepararse para un nuevo desafío: Atlético Tucumán será su rival en las semifinales, en un partido que tendrá como premio el acceso a la gran final de la Copa Argentina.

El Calamar ya hizo historia. Ahora va por el último paso para meterse en la definición.