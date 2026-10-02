Estados Unidos refuerza su apuesta por Argentina

Peter Lamelas afirmó en Tucumán que Estados Unidos mantiene un fuerte compromiso con Argentina

El embajador vinculó la continuidad del respaldo estadounidense con el rumbo de reformas impulsado por Javier Milei

El Corredor Andes-Atlántico contempla inversiones en ferrocarriles, ductos, puertos e infraestructura digital

El EXIM dispone de una línea de crédito de hasta USD 7.000 millones hacia 2027 para proyectos vinculados con la iniciativa

Lamelas destacó el potencial argentino en litio y cobre y valoró el RIGI como herramienta para atraer inversiones

Una delegación estadounidense recorrerá Buenos Aires, Jujuy y Salta para identificar proyectos y avanzar en posibles operaciones

La relación entre Argentina y Estados Unidos sumó una nueva señal de acercamiento con el mensaje que el embajador Peter Lamelas transmitió durante su visita a Tucumán. Ante representantes del ámbito público, privado y académico, el diplomático aseguró que Washington mantiene un compromiso concreto con el futuro argentino y vinculó ese respaldo con la continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

Lamelas eligió la segunda edición del Foro Argentina Andina, organizado en la capital tucumana, para remarcar que Estados Unidos pretende tener una participación activa en el proceso económico argentino. Su definición fue directa al referirse al respaldo al Gobierno de Milei y señalar que, si el país mantiene el rumbo de cambios y apertura que impulsa la actual administración, el acompañamiento estadounidense continuará.

El embajador buscó además diferenciar ese respaldo de una declaración meramente diplomática. Según explicó, la apuesta incluye capital, equipamiento, tecnología e infraestructura. En ese marco, antes de participar del foro mantuvo un encuentro con el gobernador Osvaldo Jaldo, con quien analizó la relación comercial entre Tucumán y Estados Unidos, las exportaciones provinciales y las posibilidades de ampliar los vínculos económicos.

Uno de los principales ejes de su exposición fue el Corredor Andes-Atlántico, iniciativa bilateral presentada previamente en Nueva York. El proyecto apunta a vincular los recursos del noroeste argentino con la región andina y con los puertos atlánticos, mediante inversiones destinadas a ferrocarriles, ductos, puertos e infraestructura digital.

Para ese objetivo, el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos puso a disposición una línea de crédito de hasta USD 7.000 millones hacia 2027. Lamelas aclaró que no se trata de un desembolso inmediato ni de un único fondo disponible de manera automática, sino de una combinación de créditos, garantías y seguros cuyos proyectos deberán atravesar las correspondientes instancias de aprobación. El monto, además, podría ampliarse si Argentina profundiza las reformas económicas.

La mirada estadounidense también estuvo puesta sobre los recursos naturales argentinos. El embajador destacó particularmente las posibilidades vinculadas con el litio y el cobre, aunque remarcó que disponer de recursos no garantiza por sí mismo su aprovechamiento. Para convertir ese potencial en producción y exportaciones, sostuvo, resulta necesario atraer inversiones.

En ese punto, presentó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como una herramienta destinada a generar condiciones para el ingreso de capitales. Según los datos expuestos durante el encuentro, el esquema habría atraído proyectos por más de USD 120.000 millones, con una participación superior a USD 42.000 millones correspondiente a los sectores de minería y energía.

La exposición también incluyó una advertencia sobre la infraestructura tecnológica. Lamelas cuestionó la presencia de determinados proveedores vinculados con China y mencionó específicamente a Huawei al plantear reparos sobre el acceso a información y las obligaciones derivadas de la legislación de inteligencia de ese país. Frente a ese escenario, reclamó un ecosistema digital que combine apertura económica con estándares de confianza y ciberseguridad.

El funcionario estadounidense enumeró además otros instrumentos disponibles para respaldar inversiones. Entre ellos mencionó a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, la Agencia de Comercio y Desarrollo y recursos del Departamento de Estado. La invitación a empresarios y autoridades fue concreta: presentar proyectos ante la embajada y las agencias estadounidenses para evaluar posibilidades de financiamiento.

El encuentro reunió también a representantes de otros ámbitos y países, entre ellos el embajador de India, el vocero presidencial Adrián Ravier, especialistas en política y economía y autoridades vinculadas con YPF. La próxima etapa contempla el recorrido de una delegación estadounidense por Buenos Aires, Jujuy y Salta durante octubre, con el objetivo de identificar proyectos relacionados con el Corredor Andes-Atlántico.

La señal transmitida desde Tucumán dejó así planteada una agenda que combina respaldo político, financiamiento, infraestructura, recursos naturales y tecnología. Para Washington, la continuidad del proceso de reformas aparece vinculada con la posibilidad de profundizar esa relación y ampliar las oportunidades de inversión en la Argentina.