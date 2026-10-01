Pullaro destacó la recuperación de Rosario y aseguró que la ciudad atraviesa una nueva etapa en seguridad

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves la apertura de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, un encuentro que durante dos días reúne en Rosario a fiscales generales, procuradores, funcionarios judiciales y especialistas de Argentina y otros países.

La actividad es organizada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, encabezado por María Cecilia Vranicich, junto con el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal.

Durante la apertura, Pullaro puso el foco en la situación de seguridad de Rosario y destacó los cambios registrados en los últimos años. En particular, comparó el escenario actual con el que atravesaba la ciudad tres años atrás, cuando la violencia vinculada al crimen organizado tenía un fuerte impacto en la vida cotidiana.

El gobernador afirmó que el encuentro se desarrolla actualmente en una “ciudad que está pacificada” y sostuvo que Rosario atraviesa una etapa diferente a la de aquel período.

Según recordó, en ese momento muchos habitantes evitaban utilizar los espacios públicos por temor y la situación de inseguridad también tenía consecuencias sobre la actividad económica.

“Los rosarinos no salían a la calle, tenían miedo de utilizar el espacio público y las inversiones no venían a la provincia”, señaló Pullaro durante su discurso.

El mandatario destacó así la importancia de que Rosario sea sede de un encuentro que reúne a representantes de los Ministerios Públicos Fiscales y especialistas en materia penal de distintos puntos del país y del exterior.

Las jornadas buscan generar un espacio de intercambio sobre el funcionamiento de los sistemas de persecución penal, las investigaciones criminales y los desafíos que enfrentan las instituciones encargadas de combatir el delito.

La presencia de fiscales y procuradores de diferentes jurisdicciones también permite analizar experiencias y estrategias aplicadas en distintos lugares frente al crimen organizado y otros fenómenos delictivos.

Para el Gobierno provincial, la realización del encuentro en Rosario representa además una oportunidad para mostrar ante representantes nacionales e internacionales el proceso de transformación de la ciudad en materia de seguridad y el trabajo desarrollado por las instituciones judiciales y de investigación criminal.

Las actividades continuarán durante dos jornadas, con la participación de autoridades del Ministerio Público de la Acusación santafesino y representantes de organismos judiciales de Argentina y otros países.