Mercado Libre se suma al dólar digital OUSD

Mercado Libre y Mercado Pago se incorporaron al consorcio OpenStandard

El OUSD comenzó con un circulante de US$1.000 millones y opera sobre cuatro blockchains

La iniciativa reúne a más de 140 empresas de sectores bancarios, tecnológicos, financieros y cripto

Mercado Pago podría utilizar el nuevo dólar digital para pagos y liquidaciones internacionales

OpenUSD también podría complementar la estrategia de interoperabilidad de billeteras y medios de pago

La infraestructura podría utilizarse para operaciones comerciales realizadas por agentes de inteligencia artificial

Mercado Libre y Mercado Pago se incorporaron al consorcio OpenStandard, una alianza integrada por más de 140 empresas de la economía digital que impulsa el desarrollo de OpenUSD (OUSD), un dólar digital pensado para facilitar operaciones entre instituciones, pagos y movimientos financieros internacionales.

La iniciativa reúne a compañías de distintos sectores, entre ellas entidades bancarias como BlackRock, BNY, Standard Chartered, BBVA e Itaú; empresas de tarjetas como Visa, Mastercard, American Express y Discover; firmas vinculadas con las criptomonedas como Coinbase, Solana, Crypto.com, Bitget, Bitso, Polygon, Stellar y Lemon; y grandes compañías tecnológicas como Google, Stripe, IBM, Samsung y PayPal.

El OUSD funciona como una stablecoin y está disponible bajo el liderazgo de Coinbase, Mastercard, Stripe y Visa. El token opera sobre cuatro blockchains: Base, Ethereum, Solana y Tempo, y desde el 1° de octubre las empresas comenzaron a contar con la posibilidad de construir soluciones financieras sobre esa infraestructura.

El esquema también contempla la custodia de los depósitos bancarios. BlackRock, Lead Bank y BNY fueron señalados como las entidades encargadas de esa función, dentro de los requisitos establecidos por la Ley Genius para las stablecoins reguladas. El lanzamiento comenzó con un circulante de US$1.000 millones, una cifra todavía muy inferior a la de USDT y USDC, cuyos suministros alcanzan los US$185.000 millones y US$78.000 millones, respectivamente.

Para Mercado Libre, la incorporación representa una participación directa en el desarrollo de una infraestructura que puede tener impacto sobre sus principales negocios. La compañía posee operaciones en distintos países de la región y el movimiento de dinero digital constituye un componente relevante para sus actividades de comercio electrónico y servicios financieros.

El objetivo no sería necesariamente desarrollar una stablecoin propia, sino participar en un estándar compartido. Según el análisis incluido en el material, esa posición podría permitirle intervenir en decisiones relacionadas con interoperabilidad, gobernanza y casos de uso, en lugar de limitarse a utilizar una infraestructura creada por terceros.

Mercado Pago, por su parte, podría aprovechar el OUSD como una herramienta para facilitar transferencias internacionales, saldos dolarizados, devoluciones, promociones, operaciones de comercio exterior, pagos a proveedores y liquidaciones entre distintos países. La stablecoin funcionaría como una infraestructura de fondo, mientras que para los usuarios la experiencia podría asemejarse a una operación tradicional con una billetera digital.

Entre las ventajas mencionadas aparecen la reducción de costos y la posibilidad de contar con una infraestructura común para liquidar operaciones. Mercado Pago podría custodiar, convertir y movilizar el valor, mientras Mercado Libre generaría distintos casos de uso vinculados con su plataforma comercial.

La participación también podría complementar los acuerdos internacionales de medios de pago de la compañía. Mercado Pago forma parte de la alianza PayPal World, que busca conectar diferentes sistemas de billeteras y pagos instantáneos. En ese contexto, OpenUSD podría funcionar como un riel de liquidación para facilitar operaciones internacionales entre plataformas.

Otro de los potenciales usos aparece vinculado con los agentes de inteligencia artificial. El OUSD podría convertirse en la infraestructura utilizada para que agentes digitales realicen compras bajo determinadas condiciones establecidas por los usuarios, como límites de gasto, precios, disponibilidad, reputación del vendedor o costos de envío.

La integración también podría habilitar compras automáticas, reposición inteligente de productos, pagos entre máquinas, suscripciones administradas por agentes y operaciones condicionadas a determinados precios.

De esta manera, la participación de Mercado Libre y Mercado Pago en OpenStandard coloca a la compañía dentro de una discusión que excede el uso de una nueva stablecoin. El eje pasa por la construcción de una infraestructura común para el dinero digital, con potencial aplicación en comercio electrónico, pagos transfronterizos y operaciones realizadas mediante inteligencia artificial.