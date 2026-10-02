Coparticipación: Ganancias compensó la caída del IVA

Las provincias recibieron $7,8 billones en recursos automáticos durante septiembre

La coparticipación registró un crecimiento real interanual del 4,2%

Ganancias aumentó más de 22% en términos reales por el anticipo de las empresas

El IVA acumuló once meses consecutivos de caídas interanuales

Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego tuvieron los mayores incrementos de recursos

Buenos Aires registró la menor mejora entre las provincias, con un aumento real del 3,1%

La coparticipación federal mostró en septiembre una evolución positiva para las provincias, aunque con señales contrapuestas entre los principales impuestos que conforman los recursos distribuidos. Mientras el Impuesto al Valor Agregado (IVA) volvió a registrar una caída en términos reales, el Impuesto a las Ganancias tuvo una fuerte mejora y permitió que las 24 jurisdicciones recibieran más fondos que un año atrás.

Durante el noveno mes del año, las provincias recibieron automáticamente un total de $7,8 billones. De ese monto, $6,4 billones correspondieron a recursos de Coparticipación, $337.698 millones a Leyes y Regímenes Especiales y otros $282.215 millones a la compensación derivada del Pacto Federal.

El resultado implicó una mejora real del 4,2% interanual y significó una recuperación respecto de agosto, cuando los recursos habían quedado prácticamente en el mismo nivel que un año antes. Sin embargo, detrás del crecimiento general aparece una diferencia marcada entre los impuestos vinculados con la actividad económica y aquellos que registraron una mejora por factores específicos.

La principal explicación del aumento estuvo en Ganancias. Según el análisis de Politikon Chaco, el impuesto registró una mejora real del 22,1%, relacionada principalmente con el pago del primer anticipo del año correspondiente a las empresas. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), por su parte, estimó una suba interanual real del 22,4%.

El IVA tuvo un comportamiento muy diferente. En septiembre cayó 6% y profundizó una tendencia negativa que ya acumula once meses consecutivos. CEPA calculó que la reducción real interanual fue del 5,8% y vinculó el resultado con la debilidad de las actividades económicas asociadas al consumo interno.

La evolución de otros tributos también fue dispar. Los recursos provenientes de Impuestos Internos disminuyeron 1,3%, mientras que Otros Coparticipados tuvieron una baja del 17,5%. En sentido contrario, el Impuesto a los Combustibles Líquidos avanzó 14,6% y el Monotributo registró una mejora del 29,9%. Bienes Personales, en tanto, cayó 28%.

El desempeño del IVA es seguido especialmente por su peso dentro de la masa coparticipable y por su relación directa con el nivel de consumo. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que la recaudación conjunta de IVA y Ganancias habría aumentado 4,7% real interanual en septiembre y recordó que ambos impuestos representan aproximadamente el 97% de la masa coparticipable neta.

La debilidad del IVA también aparece relacionada con el comportamiento de la actividad económica durante los meses previos. El impuesto recaudado en septiembre refleja principalmente operaciones realizadas durante agosto, período en el que se registraron retrocesos en distintos indicadores.

La actividad industrial, por ejemplo, habría caído 0,3% respecto de julio y 5,7% interanual durante agosto, según el informe citado de la Unión Industrial Argentina. A su vez, el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios registró una baja interanual del 1,1% y una retracción mensual desestacionalizada del 0,8%.

Ese escenario impacta sobre la recaudación porque una menor actividad comercial y productiva implica una menor base sobre la cual se aplica el IVA. También inciden la reducción del poder de compra de los salarios y el cierre de empresas, que deja de generar operaciones gravadas.

A pesar de la debilidad de los impuestos vinculados al consumo, el resultado final fue positivo para todas las jurisdicciones. Politikon Chaco señaló que las 24 provincias recibieron más recursos reales que un año atrás, aunque con diferencias significativas entre ellas.

Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego registraron los mayores incrementos, todos superiores al 5,5%. Otras 17 provincias también crecieron por encima del promedio nacional. En el extremo opuesto, cuatro jurisdicciones tuvieron aumentos inferiores al resultado general y Buenos Aires presentó la menor mejora, con un incremento real del 3,1%.

Así, septiembre dejó una fotografía de la recaudación provincial en la que el crecimiento de los recursos no estuvo acompañado por una recuperación generalizada de los impuestos ligados al consumo. La mejora de Ganancias permitió compensar parcialmente la persistente debilidad del IVA y sostener un aumento real de los fondos transferidos a las provincias.