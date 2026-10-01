YPF acelera Vaca Muerta y busca avanzar con Argentina LNG tras el respaldo del EximBank

Horacio Marín llegó a París con Vaca Muerta y Argentina LNG como ejes de la agenda empresarial

YPF elevó su producción propia en Vaca Muerta hasta 240.000 barriles diarios

La compañía aumentó 1% promedio los combustibles y mantiene un esquema para evitar fuertes saltos de precios

Marín anticipó que YPF volverá a pagar impuesto a las Ganancias y estimó un monto superior a USD 1.000 millones

El EximBank de Estados Unidos presentó una carta de intención por hasta USD 6.000 millones para el proyecto Argentina LNG

YPF prevé avanzar con una planta de separación en Río Negro y definirá en octubre la licitación para la provisión de caños

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, llegó a París con Vaca Muerta como uno de los principales ejes de la agenda empresarial argentina. Su participación en Argentina Week, que reunirá en la sede de la OCDE al presidente Javier Milei, integrantes del gabinete, gobernadores y cientos de empresarios, estará atravesada por las perspectivas de inversión y expansión de la producción energética.

El ejecutivo arribó a Francia después de participar en Nueva York del anuncio del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa promovida por Argentina y Estados Unidos para impulsar inversiones en infraestructura estratégica. En ese marco, uno de los principales proyectos es Argentina LNG, que YPF desarrolla junto con ENI y XRG para exportar gas licuado producido a partir de Vaca Muerta desde Río Negro.

Marín destacó el crecimiento de la producción de petróleo de la compañía en el yacimiento no convencional. Según explicó, YPF ya alcanza los 240.000 barriles diarios propios, frente a los 95.000 barriles registrados al comienzo de su gestión. La expansión productiva forma parte de una estrategia que busca consolidar el desarrollo de Vaca Muerta y convertirlo en uno de los principales motores de las exportaciones energéticas.

En paralelo, YPF incrementó recientemente un 1% promedio el precio de los combustibles, por debajo de los aumentos aplicados por sus competidores. La compañía mantiene además un esquema de protección frente a las variaciones bruscas de precios internacionales, con el objetivo de evitar fuertes saltos para los consumidores.

Marín negó que esa decisión haya respondido a un pedido del Gobierno para contener la inflación. Según explicó, las decisiones comerciales corresponden a YPF y la estrategia busca evitar incrementos de entre 20% y 30% en un solo movimiento, que podrían afectar el funcionamiento del mercado y la relación con los consumidores.

El titular de la petrolera también destacó la situación financiera de la empresa. Aseguró que YPF tiene resultados positivos y continúa incrementando su producción. Además, anticipó que el próximo año volverá a pagar el impuesto a las Ganancias después de más de una década, con una cifra que, según sus estimaciones, superará los USD 1.000 millones.

Respecto del debate sobre una economía que avanza a distintas velocidades, Marín sostuvo que resulta inevitable que algunos sectores crezcan más rápidamente que otros. En ese contexto, defendió la importancia estratégica de Vaca Muerta y afirmó que su desarrollo debe continuar independientemente del resultado político.

El empresario también se refirió a las perspectivas económicas y descartó anticipar un escenario de turbulencias cambiarias. Consideró que el equipo económico conoce el rumbo y está preparado para atravesar el proceso de transformación. A su vez, sostuvo que la transición desde un esquema de precios subsidiados hacia valores más cercanos a los costos reales requiere un período de ajuste.

Uno de los puntos centrales de su agenda en París será Argentina LNG. Marín destacó especialmente el ingreso de ENI y XRG al proyecto y consideró que sus socios deben explicar ante los inversores internacionales las razones que los llevaron a participar.

El respaldo financiero anunciado por el EximBank de Estados Unidos constituye otro elemento clave. La entidad prevé aportar hasta USD 6.000 millones para financiar empresas estadounidenses vinculadas con el proyecto. Marín aclaró que se trata de una carta de intención y no de un desembolso inmediato, ya que todavía deben completarse permisos ambientales, documentación y distintas verificaciones.

El proyecto requiere unos USD 30.000 millones hasta el inicio de las operaciones comerciales, dentro de una inversión total estimada en USD 51.000 millones. Para acelerar los tiempos hacia la decisión final de inversión, YPF busca avanzar con las distintas etapas de contratación y financiamiento.

Una de las obras principales será una planta de separación de 170 hectáreas en Río Negro, donde se procesarán el gas húmedo y los líquidos provenientes de Vaca Muerta antes de su envío a la instalación de licuefacción. La inversión prevista para esa obra ronda los USD 8.000 millones.

En cuanto a la provisión de caños, Marín anticipó que la licitación se resolverá mediante una subasta inversa modificada y que el resultado será conocido rápidamente una vez finalizado el proceso. También aclaró que no existe una restricción específica para empresas chinas: las ofertas serán evaluadas según su origen y condiciones técnicas y comerciales, con el objetivo de evitar eventuales problemas posteriores.