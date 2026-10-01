Tensión y empujones por Malvinas

El proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas comenzó a debatirse en Diputados

El tratamiento estuvo atravesado por insultos, empujones y fuertes cruces entre oficialistas y opositores

Juan Grabois protagonizó enfrentamientos con los diputados Jairo Guzmán y Gerardo Huesen

Distintos legisladores intentaron contener los episodios y evitar que aumentara la tensión

Javier Milei difundió un video del enfrentamiento y cuestionó las críticas sobre las formas

Carlos Zapata apagó el micrófono de Grabois y finalmente levantó el plenario

El proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados en medio de una jornada marcada por fuertes cruces, insultos, empujones y enfrentamientos entre legisladores de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. El clima de tensión interrumpió el tratamiento del proyecto y terminó con el levantamiento del plenario de comisiones.

El episodio se produjo luego del fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la ley de tierras. La resolución judicial volvió a instalar en el Congreso la discusión sobre la posibilidad de adquisición de tierras por parte de extranjeros y se convirtió en uno de los elementos que atravesaron el debate sobre la soberanía.

El momento de mayor tensión se produjo mientras la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman exponía sus cuestionamientos al proyecto oficialista. Desde su banca, el legislador santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, comenzó a cuestionar su posición. La discusión subió de tono hasta que Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria, se levantó de su lugar y se dirigió hacia Guzmán.

El intercambio terminó en un forcejeo entre ambos, con manotazos y empujones. Luego del primer enfrentamiento, Grabois se acercó al diputado Carlos Zapata, titular de la Comisión de Defensa, para reclamarle que interviniera frente a la actitud de Guzmán. En medio de los gritos, el legislador de Unión por la Patria lanzó insultos contra los integrantes del oficialismo y los acusó de entregar la soberanía.

La tensión se trasladó después a otro enfrentamiento. El diputado tucumano Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza, calificó a Grabois de “enano”. El dirigente social lo desafió a repetir el término frente a frente y Huesen respondió con nuevos gritos. Ambos terminaron cara a cara, mientras distintos legisladores intentaban evitar que el enfrentamiento escalara.

Cecilia Moreau procuró intervenir para contener la situación, mientras Agustín Rossi, Eduardo Valdés y Álvaro Martínez también participaron de los intentos por separar a los protagonistas. La discusión, sin embargo, continuó durante varios minutos antes de que los ánimos comenzaran a disminuir.

Una vez superado ese episodio, Grabois volvió a dirigirse a la bancada oficialista desde su lugar y reclamó que permitieran continuar con las exposiciones. También lanzó cuestionamientos contra la Corte Suprema y acusó al oficialismo de controlar distintas instituciones.

La disputa continuó fuera del recinto. A través de una publicación en X, Grabois profundizó sus críticas al Gobierno y vinculó al oficialismo con la figura de Margaret Thatcher, en referencia a la posición británica durante la guerra de Malvinas. Javier Milei respondió difundiendo un video del episodio y cuestionó a quienes, según expresó, ponen el foco en las formas mientras su espacio enfrenta situaciones de este tipo.

El plenario volvió a quedar envuelto en una situación de tensión durante la exposición final de Grabois. El diputado cuestionó a Milei por su admiración hacia Thatcher, pero la diputada libertaria Juliana Santillán comenzó a recriminarle que estuviera leyendo su discurso.

Grabois respondió con otro insulto y sostuvo que no estaba leyendo. Carlos Zapata intervino para reprenderlo y pidió que mantuviera el orden. El diputado de Unión por la Patria se negó a disculparse y justificó su expresión como una descripción.

Ante la continuidad del enfrentamiento, Zapata decidió apagar el micrófono de Grabois. La medida no logró calmar la situación y provocó nuevas acusaciones e insultos del legislador, quien cuestionó al presidente de la comisión y utilizó un apodo para referirse a él.

Finalmente, Zapata decidió levantar el plenario y el debate sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas quedó interrumpido. La jornada, que debía estar centrada en la discusión de una iniciativa vinculada con una cuestión de fuerte sensibilidad nacional, terminó dominada por los enfrentamientos entre los legisladores.