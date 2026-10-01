Santa Fe avanza con un programa para impulsar la movilidad eléctrica y prepara la ciudad para los nuevos vehículos

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó una ordenanza que crea el Programa Municipal de Promoción de la Movilidad Eléctrica, una iniciativa que busca establecer las bases para el desarrollo de infraestructura destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos en la ciudad.

La propuesta fue impulsada por la concejala María Luengo y apunta a que Santa Fe comience a generar condiciones para acompañar el crecimiento de una modalidad de transporte que viene ganando presencia en el mercado automotor.

La normativa establece un marco para planificar y promover la instalación de infraestructura de carga, aunque no contempla una partida presupuestaria específica para que el municipio instale directamente los cargadores.

El objetivo central es facilitar el desarrollo de proyectos e inversiones, tanto públicos como privados, que permitan ampliar progresivamente la red de puntos de carga disponibles en la ciudad.

“Durante mucho tiempo hablamos de la electromovilidad como algo que iba a llegar. Hoy tenemos que empezar a hablar de ella como una realidad que ya está entre nosotros”, sostuvo Luengo durante el debate de la iniciativa.

El crecimiento de los vehículos eléctricos

Uno de los principales fundamentos utilizados para avanzar con el programa está relacionado con el incremento de los patentamientos de vehículos eléctricos e híbridos en la provincia de Santa Fe.

Según los datos presentados durante el tratamiento de la ordenanza, entre enero y junio de 2026 se registraron 2.531 vehículos eléctricos e híbridos en territorio santafesino.

La cifra adquiere relevancia al compararla con los registros del año anterior: durante todo 2025 se habían patentado 1.750 unidades de este tipo.

De esta manera, en apenas seis meses de 2026 el número de patentamientos ya superó el total alcanzado durante los doce meses anteriores.

Una infraestructura que todavía está pendiente

El crecimiento de la cantidad de vehículos que utilizan sistemas de propulsión eléctrica o híbrida plantea nuevos desafíos para las ciudades, principalmente en materia de infraestructura.

En Santa Fe, uno de los puntos que busca abordar la nueva ordenanza es precisamente la disponibilidad de estaciones de carga para acompañar la expansión de este mercado.

El programa permitirá establecer criterios de planificación y promoción de nuevos puntos de carga, con la intención de que la infraestructura pueda desarrollarse al mismo ritmo que aumenta la circulación de estos vehículos.

La iniciativa representa así un primer paso para incorporar la movilidad eléctrica dentro de la planificación urbana de Santa Fe y generar un marco que permita acompañar la transformación que atraviesa el sector automotor.