Joaquín Levinton habló tras la denuncia por abuso presentada por su exnovia

Joaquín Levinton se refirió públicamente a la denuncia por abuso presentada por una exnovia y contó cómo atraviesa la situación. A través de sus redes sociales, el líder de Turf aseguró estar muy afectado y sostuvo que la mujer lo acosa desde hace varios años.

Según relató Levinton, el vínculo con la mujer fue “circunstancial” y duró muy poco tiempo. Además, afirmó que nunca mantuvieron una relación formal.

“Esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, manifestó el músico en Instagram.

La versión de Joaquín Levinton sobre una denuncia anterior

En su descargo, Levinton aseguró que la mujer ya lo había denunciado hace más de tres años y sostuvo que, según su versión, en aquella oportunidad se presentaron pruebas ante la fiscalía que cuestionaban los dichos de la denunciante.

“Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos”, afirmó.

El cantante explicó que, después de aquella situación, creyó que el conflicto había quedado atrás, especialmente porque, según contó, la mujer le había pedido disculpas a través de las redes sociales.

Sin embargo, aseguró que el contacto habría continuado y describió distintas situaciones que, según su relato, considera parte de un supuesto hostigamiento.

“Continúa acosándome, mandándome fotos y videos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarse desde un teléfono nuevo”, sostuvo.

“Estoy muy angustiado”

Finalmente, Levinton expresó el impacto que tiene para él atravesar nuevamente esta situación y manifestó su preocupación por la exposición pública del caso.

“Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, concluyó.

La denuncia y las acusaciones mencionadas forman parte de una situación que deberá ser analizada en el ámbito judicial. Las declaraciones de Levinton corresponden a su propia versión de los hechos y no constituyen por sí mismas una determinación sobre lo ocurrido.