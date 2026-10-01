Oriana Sabatini mostró cómo está su hija Gia y sorprendió a sus seguidores

Oriana Sabatini compartió un resumen de su mes de septiembre y entre las distintas postales que publicó incluyó algunas imágenes de su vida familiar junto a Gia, la hija que tiene con Paulo Dybala.

La aparición de la bebé rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron especialmente cuánto creció la pequeña en los últimos meses.

La foto de Gia que generó repercusión

En una de las imágenes, se puede ver a Oriana junto a Gia durante un paseo al aire libre. La bebé aparece en brazos de su mamá, con un vestido blanco y un babero rosa, mientras la cantante sonríe frente a la cámara.

La postal fue una de las que más comentarios recibió dentro de la publicación. Los usuarios no tardaron en remarcar el crecimiento de la pequeña, que nació en marzo de este año y ya tiene casi ocho meses.

“Está muy grande Gia”, escribió una de las seguidoras. “Por Dios, cómo creció”, comentó otra persona al ver la nueva imagen.

Los mensajes para Oriana Sabatini y su familia

Además de hablar sobre el crecimiento de Gia, los seguidores de Oriana aprovecharon la publicación para dejarle mensajes afectuosos y destacar la imagen familiar.

“Son hermosas” y “Tenés una hermosa familia” fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante.

También hubo quienes eligieron dedicarle unas palabras directamente a Oriana por su rol como mamá: “La mejor mamá del mundo”, escribió una de sus seguidoras.

La publicación permitió a los seguidores de la artista conocer un pequeño vistazo de la intimidad familiar de Oriana Sabatini, Paulo Dybala y su hija Gia, mientras la pareja continúa compartiendo algunos momentos de esta nueva etapa de sus vidas.