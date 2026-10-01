Se conoció el motivo de la supuesta pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

El supuesto distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes volvió a instalarse en el centro de la escena. En las últimas horas, Ángel de Brito reveló en LAM (América) cuál habría sido el motivo de la pelea entre las dos artistas y aseguró que el conflicto estaría relacionado con un integrante del equipo de Tini.

Según explicó el conductor, el enfrentamiento no habría surgido por una cuestión sentimental ni económica. “No se trata de un amorío, no es económico, es mucho más profundo. Será Tini quien lo contará, es su historia”, afirmó al aire.

El músico que habría generado el conflicto

De Brito señaló a Pancho Cia, productor musical y guitarrista que durante años formó parte del equipo de Tini Stoessel, como una figura clave en la interna entre las cantantes.

Según la versión expuesta en el programa, Emilia habría contratado al músico después de un conflicto que él había tenido con Tini, a pesar de que ambas artistas eran amigas.

“Emilia sabía lo que había pasado y cuando se pelean, lo contrató y lo llevó a trabajar con ella, siendo amigas. Guitarristas, hay un millón, ahí siente Tini la traición”, relató De Brito.

El periodista también recordó el vínculo que Cia había construido con Tini. Ambos se conocieron durante la etapa de Violetta y, cuando la cantante comenzó su carrera como solista, el músico pasó a formar parte de su equipo.

De acuerdo con lo señalado en LAM, con el paso de los años la relación profesional se volvió también cercana en lo personal. “Pancho era uno más de la familia Stoessel”, sostuvo De Brito al recordar aquella etapa.

El encuentro inesperado durante un show

La situación habría tenido otro capítulo durante la gira MP3 Tour de Emilia, en la que la cantante comparte una canción con Tini.

En uno de los conciertos, Tini se encontró con Pancho Cia sobre el escenario, algo que, según la versión difundida en LAM, habría tomado por sorpresa a la artista.

“Fue un verdadero puñal, ya que nadie le había avisado y Emilia sabía de todo”, señalaron en el programa sobre la reacción que habría tenido Tini ante aquella situación.

Hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Emilia Mernes confirmaron públicamente esta versión sobre el origen de su supuesto distanciamiento. Las declaraciones difundidas corresponden a la información presentada por Ángel de Brito en LAM.