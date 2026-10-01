Cami Homs respondió si fue invitada al casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Mientras crece la expectativa por el casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, Cami Homs fue consultada sobre la boda de su expareja y padre de sus hijos. En diálogo con un cronista de LAM (América), la modelo respondió con tranquilidad y dejó en claro que su principal preocupación es el bienestar de sus hijos.

El cronista Fede Flowers le preguntó si estaba al tanto de que De Paul se casaría con Tini. Homs respondió sin vueltas: “Sí, claro. Y nada, todo bien”.

Luego, la consulta estuvo relacionada con la reacción de sus hijos frente a la noticia. La modelo explicó: “No, no me dicen nada. Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada que decir. No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos”.

¿Cami Homs fue invitada al casamiento?

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando el periodista le preguntó directamente si había recibido una invitación para asistir al casamiento de su expareja.

La respuesta de Homs fue contundente: “No, no, no. Claramente que no”.

Ante la insistencia del cronista, quien planteó que la relación cordial que mantienen como padres podía abrir la posibilidad de una invitación, la modelo volvió a descartar esa opción.

“Está todo bien, pero no, claramente que no”, afirmó.

Finalmente, el periodista quiso llevar la situación un paso más allá y le planteó un escenario hipotético: qué ocurriría si finalmente recibiera una invitación para la boda.

Homs prefirió no especular y respondió con ironía: “Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual”.

De esta manera, Cami Homs dejó en claro que no fue invitada al casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel y evitó profundizar sobre una eventual participación en el evento.