Argentina jugaría las Eliminatorias del Mundial 2030 pese a estar clasificada

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 podrían presentar un escenario muy diferente al de las últimas ediciones. De acuerdo con el esquema que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia competirían por 3,5 plazas: tres boletos directos a la Copa del Mundo y la posibilidad de acceder al repechaje intercontinental.

La particularidad está vinculada con la clasificación automática de Argentina, Uruguay y Paraguay, que tendrán asegurado su lugar en el Mundial por ser los países anfitriones de los partidos correspondientes a la celebración del centenario de la competencia.

La FIFA determinó que esas tres plazas serán descontadas del cupo correspondiente a Conmebol, por lo que no representarán lugares adicionales para Sudamérica.

¿Cómo serían las Eliminatorias Sudamericanas para 2030?

Si se mantiene el formato de 48 selecciones para el Mundial 2030, Conmebol conservaría seis plazas directas y un lugar para el repechaje intercontinental. Sin embargo, tres de esos boletos ya estarían asignados a Argentina, Uruguay y Paraguay.

Por ese motivo, las otras siete selecciones deberían competir por las tres plazas directas restantes y el cupo de repechaje.

El panorama sería muy distinto al de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En ese proceso, Sudamérica contó con seis clasificaciones directas y una plaza para el repechaje, con las diez selecciones de la región disputando esos lugares.

De confirmarse el nuevo esquema, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia tendrían un margen de error considerablemente menor durante el torneo clasificatorio.

Argentina, Uruguay y Paraguay también jugarían

Uno de los aspectos particulares del escenario planteado es que las diez selecciones de Conmebol continuarían participando de las Eliminatorias, incluso aquellas que ya tengan garantizada su presencia en el Mundial.

Así, Argentina, Uruguay y Paraguay disputarían igualmente los partidos, aunque sus resultados no estarían relacionados con la obtención de una plaza mundialista. La intención sería mantener la competencia oficial y respetar el calendario de partidos de la Confederación Sudamericana.

Sin embargo, existe una cuestión central: Conmebol todavía no confirmó oficialmente el formato de las Eliminatorias para 2030.

La FIFA ya estableció la clasificación automática de Argentina, Uruguay y Paraguay y determinó que sus plazas serán descontadas de la asignación correspondiente a Sudamérica. Lo que todavía resta definir es cómo se distribuirán las plazas restantes y cuál será el reglamento del proceso clasificatorio.

Por lo tanto, el escenario de tres plazas directas y una de repechaje para las otras siete selecciones todavía debe ser tomado como una posibilidad y no como un formato confirmado.

Si finalmente se adopta este sistema, las próximas Eliminatorias Sudamericanas tendrán una particularidad inédita: tres selecciones competirían con la clasificación al Mundial ya asegurada, mientras que las otras siete se disputarían los lugares restantes.