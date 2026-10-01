AFA apeló la sanción a Leandro Paredes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) inició una nueva gestión para intentar reducir la sanción que pesa sobre Leandro Paredes. Mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Bolivia en Córdoba, el departamento legal de la entidad presentó un recurso formal ante la FIFA con el objetivo de obtener una reducción considerable del castigo impuesto al mediocampista.

La presentación busca modificar la sanción de diez partidos que recibió el futbolista tras los incidentes ocurridos durante la final del Mundial 2026 frente a España.

La estrategia legal de la AFA

El recurso fue presentado por el asesor legal de la AFA, Andrés Patón Urich, junto con el abogado especializado en derecho deportivo Ariel Reck.

El principal objetivo de la entidad es conseguir que la sanción sea reducida al mínimo reglamentario de tres partidos. En caso de que FIFA acepte el planteo, Paredes podría cumplir el castigo durante la actual ventana internacional, que contempla los encuentros de carácter amistoso ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La resolución, sin embargo, no sería inmediata. Según las estimaciones que manejan en Viamonte, el organismo internacional podría demorar entre 20 y 25 días en responder, por lo que la decisión llegaría una vez finalizada la actual fecha FIFA.

Si el reclamo de la AFA prospera, Paredes podría quedar habilitado para volver a ser convocado en noviembre, cuando la Selección tiene previsto disputar una nueva doble jornada de amistosos.

El respaldo de Scaloni a Paredes

Mientras se define la situación, el mediocampista continúa mostrando su vínculo con la Selección. Durante un descanso de sus entrenamientos con Boca Juniors, Paredes pasó por el predio de Ezeiza para saludar al plantel y volvió a dejar en claro su sentido de pertenencia.

“Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría”, expresó el futbolista al referirse a su situación.

En la misma línea se manifestó Lionel Scaloni, quien fue consultado por la continuidad de Paredes dentro del ciclo de la Selección Argentina.

“¿Cómo no va a pertenecer a la Selección? Es un histórico y, particularmente, lo queremos”, sostuvo el entrenador.

Scaloni también se refirió a la sanción y dejó abierta la puerta para el regreso del mediocampista: “Lamentablemente no vamos a poder contar con él en estos partidos, más allá de la sanción que le dieron, que no estuvo buena. Pero cuando esté disponible, si está a este nivel, es un gran jugador y es innegable”.

Mientras la AFA espera la respuesta de la FIFA, el futuro inmediato de Paredes con la Selección dependerá de la resolución del organismo internacional.