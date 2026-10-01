El Bordeaux fue vendido por un euro: la increíble caída de un gigante del fútbol francés

El Girondins de Bordeaux, uno de los clubes históricos del fútbol francés, cambió de propietario por apenas un euro. La institución llegó a un acuerdo con el fondo de inversión Park Bench, que asumirá parte de sus compromisos financieros en una operación que busca evitar su desaparición y permitirle comenzar una nueva etapa.

El valor simbólico de la venta no representa el costo total de la operación. El nuevo propietario también deberá hacerse cargo de parte de las deudas y del plan de reestructuración financiera del club. Según el acuerdo, las acreencias contempladas en el plan pasarían de unos 26 millones de euros a aproximadamente 13 millones, mientras que el plazo para afrontar los pagos se extendería de diez a doce años.

El final de la era Gérard Lopez

La operación también marca el cierre del ciclo de Gérard Lopez, quien había adquirido el control del Bordeaux en 2021, cuando el equipo todavía disputaba la Ligue 1.

Desde entonces, el club atravesó un fuerte deterioro tanto deportivo como económico. En apenas cinco años pasó de competir en la máxima categoría del fútbol francés a perder su estatus profesional y terminar en la Régional 1, la sexta división de Francia.

La crisis llegó a poner en riesgo la propia continuidad de la institución. El Bordeaux se encontraba amenazado por una posible liquidación judicial, por lo que el acuerdo con Park Bench representa una instancia clave para intentar garantizar su futuro.

Todavía debe superar una instancia administrativa

Aunque el cambio de propietario ya fue acordado, todavía quedan pasos por completar. El Bordeaux deberá obtener la aprobación de su situación financiera y del presupuesto correspondiente a la temporada 2026/27.

La evaluación estará a cargo de la Comisión Regional de Control de Gestión de la Liga de Fútbol de Nouvelle-Aquitaine, que deberá analizar el proyecto presentado por los nuevos responsables del club.

Un gigante histórico del fútbol francés

Fundado en 1881, el Girondins de Bordeaux cuenta con una de las historias más importantes del fútbol francés. El club conquistó seis títulos de Ligue 1, en 1950, 1984, 1985, 1987, 1999 y 2009.

A esos trofeos se suman cuatro Copas de Francia, cuatro Copas de la Liga y tres Supercopas de Francia. En el ámbito internacional también tuvo actuaciones destacadas y llegó a disputar la final de la Copa de la UEFA de 1996, donde cayó frente al Bayern Múnich.

Por el Bordeaux pasaron algunas de las grandes figuras del fútbol francés, entre ellas Zinedine Zidane, Alain Giresse, Jean Tigana, Christophe Dugarry y Didier Deschamps.

Zidane fue una de las principales figuras del equipo que alcanzó aquella final europea en 1996, mientras que Giresse y Tigana fueron protagonistas de una de las etapas más exitosas de la institución.

Ahora, después de décadas de protagonismo, títulos y participaciones en la Champions League, el Bordeaux atraviesa una de las etapas más complejas de su historia. Con un nuevo propietario y un acuerdo para reestructurar sus obligaciones, el histórico club francés intentará reconstruirse desde la sexta categoría y recuperar progresivamente su lugar en el fútbol de Francia.