Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal y puso en duda su futuro

La Selección de Portugal quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración, horas después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus. El entrenador se había referido a la situación del capitán, explicó por qué tomó determinadas decisiones y dejó una contundente definición sobre su autoridad dentro del seleccionado.

Jesus contó que había hablado previamente con Ronaldo y que le había informado que no iba a jugar los partidos ante Noruega ni Dinamarca. Según explicó el técnico, la decisión respondía a una cuestión de planificación física, teniendo en cuenta además que ambos encuentros estaban separados por pocos días.

Sin embargo, el propio entrenador reconoció que hubo una decisión que no fue acertada. Ronaldo fue suplente frente a Noruega, salió a realizar la entrada en calor durante unos 30 minutos, pero finalmente no ingresó al campo de juego.

“Ningún jugador, cuando está calentando durante 20 o 30 minutos y después no entra, está contento con eso. Mucho menos Cris”, señaló Jesus, quien admitió que no debió mandar al delantero a calentar si ya había decidido que no iba a utilizarlo.

La contundente frase de Jorge Jesus sobre Ronaldo

En medio de la situación, el entrenador también dejó en claro quién tiene la última palabra a la hora de tomar decisiones dentro de la Selección portuguesa.

“Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Le dije al jugador que no iba a jugar. Ningún jugador va a hacerme cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Nunca, absolutamente nadie”, afirmó.

Jesus también aseguró que Ronaldo nunca se negó a entrenar y buscó restarle dramatismo a lo ocurrido. Sin embargo, después de la conferencia, el delantero no participó de la práctica que estaba prevista y abandonó el estadio Parken de Copenhague en una camioneta de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Poco después, el propio Ronaldo confirmó su salida a través de sus redes sociales. El delantero explicó que tomó la decisión después de escuchar las declaraciones de Jesus y tras mantener una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

“A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional”, escribió el capitán.

La incógnita sobre el futuro de Cristiano Ronaldo

La situación generó interrogantes alrededor del futuro del máximo referente del fútbol portugués. Ronaldo ya había confirmado que el Mundial de 2026 en Norteamérica sería el último de su carrera, por lo que el conflicto actual vuelve a poner el foco sobre su continuidad con el seleccionado.

Ahora, la principal incógnita pasa por conocer qué ocurrió puertas adentro entre Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus y la Federación Portuguesa de Fútbol y si este episodio tendrá consecuencias sobre la etapa final de CR7 con la camiseta de Portugal.