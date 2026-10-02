Carrió anticipó una denuncia contra Milei

Carrió anticipó una denuncia judicial contra Javier Milei por los ataques a Maru Duffard

La dirigente respaldó a la periodista y vinculó los agravios con una forma de violencia contra las mujeres

También cuestionó el levantamiento de las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros

Carrió advirtió sobre el agua dulce, los glaciares y el riesgo de desertificación

La dirigente expresó preocupación por el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo y las clases medias

También cuestionó el alineamiento internacional del Gobierno y reclamó una política exterior más equilibrada

Elisa Carrió anticipó que recurrirá a la Justicia contra el presidente Javier Milei a raíz de los cuestionamientos e insultos dirigidos a la periodista Maru Duffard. La fundadora de la Coalición Cívica respaldó a la comunicadora y sostuvo que ese tipo de expresiones constituían una forma de violencia contra las mujeres.

Durante una entrevista, Carrió afirmó que Milei había excedido los límites que, según su interpretación, correspondían al ejercicio de la Presidencia y cuestionó con dureza su comportamiento en el debate público. La dirigente sostuvo que el mandatario era “inhábil moralmente para ejercer la presidencia de la Nación” y confirmó que, en su condición de abogada, tenía previsto realizar una presentación judicial.

La dirigente también buscó transmitirle a Duffard que no debía asumir personalmente los agravios recibidos. Al recordar experiencias similares que había atravesado durante su trayectoria política, sostuvo que el problema correspondía a quien emitía los ataques y defendió el derecho de la periodista a expresar sus opiniones, incluso cuando esas posiciones no fueran compartidas por ella.

Carrió consideró además que el Presidente había superado un límite en distintos aspectos y vinculó los ataques contra Duffard con una problemática más amplia relacionada con la violencia hacia las mujeres. En ese contexto, expresó su respaldo a la periodista y cuestionó el modo en que se desarrollaba parte de la discusión política.

La entrevista también incluyó otros temas relacionados con el rumbo del Gobierno. Uno de ellos fue la situación de las tierras rurales y la posibilidad de adquisición por parte de extranjeros. Carrió cuestionó el levantamiento de las restricciones y relacionó esa discusión con la soberanía nacional y el control de recursos considerados estratégicos.

En ese marco, la dirigente planteó una advertencia sobre la tierra y el agua y puso especial atención en los glaciares y las reservas de agua dulce. Según los datos que expuso durante la entrevista, la Argentina posee el 0,3% de los glaciares en su territorio continental y existen 36 cuencas hídricas que dependen de los glaciares y periglaciares. A partir de esa situación, advirtió sobre un eventual proceso de desertificación a mediano plazo.

Carrió vinculó además la cuestión del agua con el crecimiento de la inteligencia artificial y la instalación de centros de datos. Su planteo apuntó al volumen de agua dulce que requieren esas instalaciones y a los efectos que podría generar una utilización creciente de ese recurso. La dirigente expresó así preocupación por el avance tecnológico y por sus posibles consecuencias sobre el empleo y las clases medias.

En relación con la inteligencia artificial, Carrió sostuvo que su desarrollo debía estar acompañado por controles y regulación. Su preocupación estuvo centrada en los efectos que una expansión sin límites podría generar sobre el mercado laboral y sobre sectores de la sociedad que, según su análisis, podrían verse afectados por la transformación tecnológica.

Finalmente, la dirigente cuestionó la política exterior del Gobierno de Milei y planteó la necesidad de mantener una posición internacional más equilibrada. En particular, criticó el vínculo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mencionó las relaciones de la Argentina con Estados Unidos, Israel y China.

De esta manera, Carrió concentró sus cuestionamientos al Gobierno en distintos frentes: la forma de ejercer el poder y el trato hacia periodistas, la política sobre tierras y recursos naturales, el impacto de la inteligencia artificial y el rumbo de las relaciones internacionales. La dirigente sostuvo sus críticas mientras anticipó que llevaría a la Justicia su cuestionamiento por los ataques contra Duffard.