Villarruel participa del Foro Parlamentario Iberoamericano

Villarruel participa en Madrid del XII Foro Parlamentario Iberoamericano

La vicepresidenta había iniciado su agenda en España el 29 de septiembre con actividades diplomáticas e institucionales

El 30 de septiembre se había reunido con el presidente del Senado español, Pedro Rollán

El 1° de octubre se había realizado la apertura del foro en el Congreso de los Diputados

Las deliberaciones habían abordado inteligencia artificial, desinformación, polarización y desafíos geopolíticos

Este 2 de octubre se presentan las conclusiones de las mesas de trabajo y las conclusiones generales del encuentro

La vicepresidenta Victoria Villarruel participa en Madrid del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, un encuentro que reúne a representantes parlamentarios de los países que integran la comunidad iberoamericana y que se desarrolla entre el 1° y el 2 de octubre. La actividad está centrada en los principales desafíos que atraviesan las democracias contemporáneas y forma parte de las actividades previas a la próxima Cumbre Iberoamericana.

La agenda oficial de Villarruel había comenzado el martes 29 de septiembre con una reunión con el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia. Durante esa misma jornada, la vicepresidenta había visitado la Universidad Pontificia Comillas, donde fue recibida por su rector, Antonio Allende Felgueroso. Las primeras actividades de su viaje habían combinado encuentros diplomáticos e institucionales antes del inicio del foro.

El miércoles 30 de septiembre, Villarruel se había reunido en la sede del Senado español con su presidente, Pedro Rollán, y había participado de un encuentro con el Grupo Parlamentario de Amistad Iberoamericano. La vicepresidenta había difundido parte de su agenda y había señalado que asistió junto a los senadores nacionales Maximiliano Abad, de la UCR; Natalia Gadano, de Moverse Santa Cruz; Martín Goerling, del PRO; y Sandra Mendoza, de Convicción Federal.

En esa oportunidad, Villarruel también había destacado la recepción del presidente del Senado español, Pedro Rollán, en el marco de las actividades parlamentarias desarrolladas en Madrid.

El jueves 1° de octubre se había realizado la sesión inaugural del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados de España. La apertura había contado con las intervenciones de Francina Armengol, Andrés Allamand, José Manuel Albares y Pedro Rollán, mientras que el cierre había estado a cargo del rey Felipe VI.

Durante esa primera jornada se habían desarrollado conferencias dedicadas a distintos desafíos de las democracias contemporáneas. Entre los temas abordados habían figurado el impacto de la inteligencia artificial, la fragmentación política, la polarización, la desinformación y los populismos.

También se habían tratado las amenazas híbridas y la desinformación vinculada con los conflictos armados, las brechas de igualdad de género y el papel de la diplomacia parlamentaria frente a los desafíos geopolíticos actuales. Las exposiciones habían estado a cargo de Nuria Oliver, Daniel Innerarity, Ruslan Stefanchuk, Tània Verge i Mestre y José Pedro Aguiar-Branco, entre otros participantes del encuentro.

Este viernes 2 de octubre, la segunda jornada del foro se desarrolla en el Palacio del Congreso de los Diputados con una sesión plenaria. Durante la actividad se presentan las conclusiones de las cuatro mesas de trabajo y exponen los presidentes de los parlamentos y los distintos jefes de delegación.

El encuentro también contempla la presentación de las conclusiones generales elaboradas a lo largo de ambas jornadas, con lo que quedará completado el programa del XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

La participación de Villarruel tiene como antecedente una reunión preparatoria realizada en Madrid en diciembre de 2025. En aquella oportunidad, la vicepresidenta había intervenido en el encuentro de presidentes de parlamentos iberoamericanos, donde había abordado cuestiones relacionadas con la cooperación parlamentaria, la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y la seguridad alimentaria.

Villarruel permanece en Madrid durante el desarrollo del foro, que forma parte de las actividades previas a la próxima Cumbre Iberoamericana. En paralelo, por los viajes de Javier Milei y de la vicepresidenta, Bartolomé Abdala queda a cargo del Poder Ejecutivo.