Mercados cerraron la semana con señales mixtas

Wall Street avanzó hasta 1,2% impulsado por las acciones tecnológicas.

Estados Unidos creó 29.000 empleos en septiembre y el desempleo subió al 4,2%.

Los bonos del Tesoro estadounidense mantuvieron rendimientos superiores al 5% a 10 y 30 años.

El S&P Merval ganó 0,3% y los bonos soberanos en dólares avanzaron 0,7% en promedio.

El dólar mayorista bajó a $1.520 mientras el blue terminó en $1.560.

Las reservas brutas del BCRA crecieron USD 364 millones y alcanzaron los USD 48.653 millones.

La última rueda de la semana dejó una combinación de recuperación parcial en los activos argentinos, firmeza del mercado cambiario y una marcada influencia de las señales provenientes de Estados Unidos. En Wall Street, los principales índices avanzaron hasta 1,2%, impulsados nuevamente por las compañías tecnológicas, mientras los nuevos datos sobre empleo modificaron las expectativas respecto del próximo movimiento de la Reserva Federal.

La economía estadounidense generó apenas 29.000 puestos de trabajo durante septiembre, muy por debajo de los 90.000 empleos que esperaban los analistas. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo aumentó al 4,2%, desde el 4,1% previsto. Los datos aportaron una señal de debilitamiento del mercado laboral y redujeron las expectativas de una nueva suba de las tasas de interés por parte de la Fed en octubre.

Sin embargo, las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense permanecieron en niveles elevados. El rendimiento del bono a 10 años volvió a ubicarse en 5,28%, mientras que el correspondiente a 30 años llegó al 5,63%. Ambos valores se mantuvieron en sus niveles más altos desde 2002, incluso pese a las recompras implementadas por el Gobierno norteamericano.

En Buenos Aires, el S&P Merval avanzó 0,3% en pesos y terminó en 2.767.663 puntos. El comportamiento de las acciones y ADR argentinos negociados en Nueva York fue dispar. Entre los movimientos más destacados aparecieron la caída de 5,3% de Globant y el rebote de 5,7% de Satellogic.

Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraron una mejora promedio de 0,7%. El riesgo país, en tanto, bajó tres unidades y quedó en 646 puntos básicos, después de haber alcanzado durante la jornada los 655 puntos, su nivel más elevado desde el 27 de noviembre último.

El escenario internacional siguió condicionando a los activos argentinos. Un informe de GMA Capital advirtió sobre el riesgo de una recesión técnica en el plano doméstico, aunque señaló como dato de alivio el comportamiento de la recaudación de septiembre. También destacó que las tasas largas estadounidenses permanecían por encima del 5,2% y 5,6% para los bonos a 10 y 30 años, respectivamente, en un contexto internacional atravesado además por distintos procesos electorales.

Desde el mercado local se observó una recuperación parcial de los activos hacia el cierre de la semana. La dinámica estuvo acompañada por la influencia de la volatilidad internacional, aunque el frente cambiario mostró mayor firmeza. En paralelo, la desaceleración de la inflación estadounidense y la revisión al alza del crecimiento habían reducido las expectativas de nuevas subas de tasas, aunque persistían señales de cautela.

En el mercado cambiario argentino, la oferta de divisas alcanzó los USD 718,4 millones y favoreció una baja de $4,50, equivalente al 0,3%, en el dólar mayorista, que cerró en $1.520. En lo que iba del año, la divisa había acumulado una suba de apenas 4,5%, unos 19 puntos porcentuales por debajo de la inflación estimada para el período.

El Banco Central estableció en $1.921,49 el techo de las bandas cambiarias. El dólar minorista terminó en $1.540 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el BCRA fue de $1.543,18 para la venta y $1.489,80 para la compra. El blue, por su parte, subió $5 y finalizó en $1.560.

En los contratos de dólar futuro, todas las posiciones operaron con bajas de entre 0,2% y 0,4%. El volumen negociado alcanzó el equivalente a USD 1.206,9 millones. El contrato más operado, correspondiente al cierre de octubre, terminó en $1.543,50.

El BCRA absorbió USD 35 millones durante la jornada, equivalentes al 4,9% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas aumentaron USD 364 millones y alcanzaron los USD 48.653 millones. De acuerdo con Puente, la autoridad monetaria acumulaba más de USD 14.500 millones en compras de divisas durante el año, mientras la finalización de la misión técnica del FMI correspondiente a la tercera revisión del programa agregó otro elemento al escenario financiero.