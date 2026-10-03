Pluspetrol invertirá US$12.400 millones en Vaca Muerta

Pluspetrol proyecta invertir US$12.400 millones para ampliar la producción en Vaca Muerta

El proyecto contempla más de 620 pozos horizontales y cuatro nuevas plantas de procesamiento

La producción podría superar los 100.000 barriles diarios de petróleo en la segunda etapa

La iniciativa generará más de 2.350 empleos directos y unos 4.640 indirectos

Pluspetrol estima exportaciones potenciales por alrededor de US$2.200 millones anuales

El proyecto se suma a otras inversiones anunciadas para ampliar la producción energética argentina

Un nuevo proyecto de gran escala quedó incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de ampliar de manera significativa la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta. La iniciativa de Pluspetrol contempla una inversión estimada en US$12.400 millones y se desarrollará en el bloque Bajo del Choique-La Invernada.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, desde París, en el marco de la Argentina Week. El ingreso al RIGI fue aprobado por el Comité Evaluador del régimen y permitirá avanzar con las obras destinadas a incrementar la capacidad de extracción, procesamiento y evacuación de hidrocarburos.

La escala prevista para el desarrollo estará sostenida por un amplio programa de perforación e infraestructura. Pluspetrol proyecta construir cuatro plantas de procesamiento, instalar ductos para transportar los hidrocarburos y perforar más de 620 pozos horizontales. Para llevar adelante esas tareas utilizará tres equipos de perforación dedicados y estima una actividad promedio de 41 pozos por año.

El proyecto fue diseñado en dos etapas. Durante la primera, la producción alcanzará aproximadamente 50.000 barriles diarios de petróleo y 6 millones de metros cúbicos de gas por día. En una segunda fase, la capacidad se ampliará hasta superar los 100.000 barriles diarios de petróleo y alcanzar los 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.

La inversión también tendrá impacto sobre el empleo y sobre la cadena de proveedores vinculada con la actividad hidrocarburífera. De acuerdo con las estimaciones de la compañía, se generarán más de 2.350 puestos de trabajo directos y unos 4.640 indirectos.

A su vez, el desarrollo demandará la participación de aproximadamente 200 proveedores directos y unas 900 contrataciones indirectas. La empresa prevé que esas cifras puedan incrementarse un 10% desde 2028, a medida que se incorporen nuevos equipos destinados a las tareas de perforación.

La iniciativa tendrá además un componente orientado a las exportaciones. Pluspetrol estima una producción acumulada de 794 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas y calcula un potencial exportador de alrededor de US$2.200 millones anuales.

Por su parte, Caputo señaló que el proyecto aprobado contempla una producción de 613 millones de barriles de petróleo y 50.366 millones de metros cúbicos de gas. Según los datos difundidos por el ministro, más del 92% de esa producción tendrá como destino los mercados externos.

Desde Pluspetrol destacaron el papel del RIGI como herramienta para proyectos de largo plazo y con elevada intensidad de capital. Julián Escuder, country manager de Pluspetrol Argentina, sostuvo que el régimen permite otorgar previsibilidad a inversiones vinculadas con desarrollos no convencionales y establecer condiciones que favorezcan la competitividad internacional de Vaca Muerta.

El anuncio se produjo durante una jornada en París en la que también se conocieron otros proyectos vinculados con el sector energético argentino. TotalEnergies presentó una cartera de inversiones cercana a los US$10.000 millones para ampliar su producción de petróleo y gas, con iniciativas en Tierra del Fuego y Vaca Muerta.

Entre esos proyectos se encuentra el desarrollo offshore Alberdi, en la Cuenca Austral, con una inversión estimada en US$1.500 millones. En Neuquén, la compañía francesa prevé ampliar la producción de gas en Aguada Pichana y avanzar con el desarrollo petrolero de San Roque, dentro de Vaca Muerta, con una inversión potencial de unos US$5.000 millones.

El crecimiento de estas inversiones se vincula con el aumento de la producción hidrocarburífera registrado en el país. En agosto, la producción nacional de petróleo alcanzó 929.363 barriles diarios, mientras que la Cuenca Neuquina aportó 749.807 barriles por día, equivalente al 80,68% del total. Dentro de ese volumen, el shale oil de Vaca Muerta representó aproximadamente el 72% del crudo producido en la Argentina.