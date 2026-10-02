Mársico defendió el proceso para que Rafaela tenga su bandera

El concejal Lisandro Mársico defendió el proceso realizado para seleccionar la nueva bandera de Rafaela y cuestionó que algunos integrantes del jurado y concejales hayan planteado objeciones recién cuando llegó el momento de aprobar el diseño ganador.

“Yo defiendo el proceso. Hubo dos concejales que fueron parte del jurado y antes no cuestionaron nada. No puedo entender por qué ahora hablan de falta de transparencia”, sostuvo Mársico.

El edil remarcó que, si existían objeciones o irregularidades, debieron ser planteadas durante el desarrollo del concurso y no después de conocer el resultado. “No comprendo lo que hicieron. Todo se tendría que haber hecho antes, nadie lo hizo. Yo defiendo el proceso, que fue participativo y transparente”, afirmó.

Mársico cuestionó así que, una vez concluida la selección, algunos concejales hayan decidido poner bajo la lupa un procedimiento en el que tuvieron participación directa.

Para el concejal, la discusión debió darse antes y no después, cuando el concurso ya había terminado y Rafaela se encontraba ante la posibilidad concreta de contar finalmente con una bandera que la represente oficialmente.