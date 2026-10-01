Más de 120 trabajadores municipales fueron parte del operativo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

A unos días de finalizada la gran competencia internacional de la que fue sede nuestra ciudad: los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se llevan a cabo los balances de los resultados que dejó esta experiencia inédita para los rafaelinos.



En ese marco, el intendente Leonardo Viotti expresó: "Quiero agradecer profundamente a cada uno de los 121 trabajadores municipales que fueron parte de este desafío histórico. Se pusieron al hombro una tarea enorme, con mucho compromiso y profesionalismo, que nos permitió mostrar a Rafaela como una ciudad que está a la altura de organizar y ser sede de eventos internacionales. Y también a quienes desde sus lugares de trabajo sostuvieron el día a día del municipio para que todo siga funcionando".



Además, agregó: "Este logro es de toda la ciudad y nos deja muy bien posicionados para lo que viene".



Por su parte, en lo que respecta al personal afectado, la subsecretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Silvina Imperiale, detalló: "De manera directa estuvieron afectados a los juegos 121 trabajadores de distintas áreas del municipio".



La funcionaria señaló que "lo único que tenemos son palabras de agradecimiento y de elogio para todos los trabajadores que se han puesto al hombro una tarea tan importante que nos permitió mostrar a Rafaela como una ciudad que está a la altura para generar estos eventos, capaz de ser anfitriona para grandes espectáculos y competencias deportivas".



"Esto nos posiciona como futura ciudad de eventos deportivos, musicales y coloca a la ciudad en lo más alto. Desde la oficina de Capital Humano estamos muy conformes y felices con todo lo que hemos podido colaborar. Nuestros trabajadores se han puesto al hombro todo esto, por eso queremos agradecer el compromiso y la dedicación", finalizó.



Imperiale reflexionó: "Los juegos fueron algo más que una contienda deportiva, nos permitieron compartir trabajo, esfuerzo, expectativas y nos excedió como trabajadores. Creo que fue un evento que permitió mostrar que los juegos fueron de la ciudad y no de una determinada gestión política".



"Eso nos enorgullece porque todos trabajamos por lo mismo que es para la preciosa ciudad que tenemos y de lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos todos juntos", concluyó.