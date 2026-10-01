Batalla de Vilcapugio

EFEMERIDES Ricardo Zimerman

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El 1 de octubre de 1813 las tropas del general Manuel Belgrano se enfrentan con las fuerzas realistas en el Alto Perú. Fue un heroico y fervoroso combate, pero lamentablemente nuestros patriotas fueron derrotados por el enemigo. octubre de 1813.-

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