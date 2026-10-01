Batalla de Vilcapugio

Batalla de VilcapugioEFEMERIDES Ricardo Zimerman
El 1 de octubre de 1813 las tropas del general Manuel Belgrano se enfrentan con las fuerzas realistas en el Alto Perú. Fue un heroico y fervoroso combate, pero lamentablemente nuestros patriotas fueron derrotados por el enemigo. octubre de 1813.-
ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Nacimiento de Groucho Marx
Ricardo ZimermanEFEMERIDES
Sanción del Código Civil Argentino
Ricardo ZimermanEFEMERIDES
Mafalda apareció públicamente por primera vez
Ricardo ZimermanEFEMERIDES
Se lanza Abbey Road, mítico album de The Beatles
Ricardo ZimermanEFEMERIDES
Manuelita Sáenz salva la vida de Simón Bolívar
Ricardo ZimermanEFEMERIDES
Lo más visto
Cristina y el futuro del peronismo
Ricardo ZIMERMANOPINIÓN
YPF acelera Vaca Muerta y busca avanzar con Argentina LNG tras el respaldo del EximBank
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Tensión y empujones por Malvinas
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Mercado Libre se suma al dólar digital OUSD
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Carrió anticipó una denuncia contra Milei
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Estados Unidos refuerza su apuesta por Argentina
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA