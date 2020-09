El último álbum de estudio de The Beatles, “Abbey Road” fue lanzado el 26 de septiembre de 1969. Después de este álbum, el grupo lanzó “Let It Be” que, a pesar de haber sido el último en llegar oficialmente al mercado, fue grabado meses antes que las sesiones que registraron “Abbey Road”. Este álbum consolidó definitivamente a George Harrison como un gran compositor. El disco cuenta con dos clásicos eternos como "Here Comes the Sun", compuesto por Harrison, y "Something", también del mismo autor. Abbey Road es considerado por los críticos especializados como uno de los mejores trabajos del grupo y dio la impresión de que la agitación interna entre los miembros del grupo había terminado. Sin embargo, una guerra por el negocio de la banda aún se activaría luego de la muerte de Brian Epstein, quien fue manager del grupo. La banda entró en conflicto sobre quién sería el próximo manager. Paul McCartney se opuso a la contratación de Allen Klein (quien fue el promotor de los Rolling Stones), mientras que los otros miembros estaban a su favor.