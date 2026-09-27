El lingüista francés Jean-Francois Champollion descubrió tal vez el mayor código en la historia cuando encontró la clave para descifrar la piedra Rosetta el 27 de septiembre de 1822 luego de una infructuosa búsqueda de varias décadas para comprender las escrituras misteriosas en el trozo de granito negro. La piedra Rosetta data del 196 A.C. Originalmente expuesta en un templo, la piedra fue utilizada posteriormente como material de construcción en Fort Julien, cerca de la localidad de Rashid (Rosetta) en el delta del Nilo Occidental. La piedra fue recuperada del delta del Nilo en 1799 por Pierre Francois-Xavier Bouchards, un oficial francés del ejército de Napoleón. Las contribuciones de Champollion a la lingüística y la egiptología son significativas: se allanó el camino para traducir decenas de textos de los jeroglíficos egipcios, una habilidad que se había perdido por miles de años.