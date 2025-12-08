El mensaje de Leandro Paredes tras la eliminación de Boca

Boca Juniors fue derrotado 1-0 por Racing en la semifinal del Torneo Clausura, jugando como local en La Bombonera. Esta derrota cierra un año sin títulos para el club, marcando la segunda temporada consecutiva sin campeonatos.

Tras el partido, el capitán Leandro Paredes compartió un mensaje en Instagram dirigido a los hinchas, lamentando no haber alcanzado el objetivo de ser campeones en el ámbito local. También apuntó hacia la temporada 2026, cuando Boca volverá a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras dos años de ausencia, y comenzará la búsqueda de puntos en su camino hacia el Mundial de Clubes 2029.

"Con mucha tristeza por no lograr lo que queríamos, pero orgulloso de este grupo que lo intentó hasta el final. Volveremos más fuertes. Aguante Boca hoy, mañana y siempre", expresó Paredes, acompañado de fotos del partido en su publicación.