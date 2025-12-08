Neymar salvó al Santos del descenso

En la última jornada del Brasileirao, Santos logró una contundente victoria 3-0 sobre Cruzeiro, asegurando así su lugar en la Primera División para la próxima temporada. Esta victoria también le otorgó un boleto a la Copa Sudamericana.

El equipo, conocido como Peixe, había enfrentado un desafío significativo tras descender a la Segunda División hace dos años, pero regresó con éxito. A pesar de una adaptación complicada en su retorno a la élite, logró salvarse en el último momento de la temporada.

En el encuentro, Santos mostró una clara superioridad. Cruzeiro, ya clasificado para la Copa Libertadores, no pudo ofrecer resistencia, y el equipo local abrió el marcador a partir del minuto 26.

Ney, el director técnico de Santos, habló sobre su lucha emocional tras la reciente derrota ante Flamengo, revelando que había pedido ayuda psicológica. "Esta vez fue la primera vez que pedí ayuda; ya no tenía fuerzas para levantarme solo", comentó.

El entrenador destacó el apoyo crucial de su familia, compañeros y cuerpo técnico: "Aguanto mucho, pero esta vez no pude más". Así, mientras Santos celebra su permanencia y la clasificación continental, la figura de Ney se reafirma en un contexto de resiliencia personal y profesional.