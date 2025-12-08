Javier Milei estuvo en la final del abierto Argentino de Polo

Javier Milei asistió a la final del Abierto Argentino de Polo, donde saludó afectuosamente a un alto oficial del Regimiento de Granaderos a Caballo. El encuentro, celebrado en Palermo, enfrentó a los equipos Natividad-La Dolfina contra Ellerstina-Indios Chapaleufú.

El presidente estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la senadora nacional Patricia Bullrich, quien llegó con su esposo. En las redes sociales de la oficina presidencial se compartieron imágenes de Karina Milei junto al equipo del evento.

Durante la ceremonia previa, el Regimiento de Granaderos a Caballo interpretó el himno nacional argentino. En un momento emotivo, se desplegó una enorme bandera con los colores nacionales en la tribuna, mientras varios aviones pasaban por el cielo de Palermo, dejando una estela de humo celeste y blanco.